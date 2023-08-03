https://ria.ru/20230803/puteshestviya-1888031160.html

Спрос россиян на путешествия в Европу вырос в этом году, заявил РСТ

Спрос россиян на путешествия в Европу вырос в этом году, заявил РСТ - РИА Новости, 03.08.2023

Спрос россиян на путешествия в Европу вырос в этом году, заявил РСТ

Спрос на европейские направления среди российских туристов в первом полугодии вырос к аналогичному периоду 2022 года, даже несмотря на существующие трудности, в РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:41

2023-08-03T17:41

2023-08-03T17:46

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дмитрий горин

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российский союз туриндустрии (рст)

туризм

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Спрос на европейские направления среди российских туристов в первом полугодии вырос к аналогичному периоду 2022 года, даже несмотря на существующие трудности, в том числе отмену упрощенного режима получения виз, однако по сравнению со значениями 2019 года он все еще ниже, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "В 2023 году мы фиксируем увеличение роста популярности путешествий в Европу (в первом полугодии в годовом выражении - ред.). Несмотря на отмену упрощенного режима получения виз и увеличения сроков рассмотрения документов, российские туристы выбирают популярные европейские направления. Можно выделить здесь: Испанию, Грецию, Италию, Францию, Кипр и другие страны", - заявил он. Также, по его словам, существенно увеличилось и количество стыковочных рейсов, поскольку прямых перелетов в европейские страны сейчас нет, и туристам приходится выбирать "различные стыковки" - Стамбул, Ереван, Баку и другие. Горин подчеркнул, что, например, в Испанию число поездок отечественных туристов выросло на 88% по сравнению с первым кварталом 2022 года, таким образом за первые три месяца 2023 года страну посетило 78 тысяч россиян. "Если говорить о визах, то и они продолжают выдаваться 17 странами Шенгенского соглашения (из 27). Так, Испания в прошлом году выдала 155 тысяч виз (россиянам - ред.), а всего виз Шенгенского соглашения было выдано в 2022 году 604 тысячи", - добавил вице-президент РСТ. Однако по сравнению с допандемийным 2019 годом "количество туристических поездок в Европу существенно сократилось" - примерно на 75-80%, но в этом году есть тенденция возвращения туристов на определенные направления, отмечает Горин.

https://ria.ru/20230729/otpusk-1887021700.html

https://ria.ru/20230803/puteshestviya-1887832147.html

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новости - туризм, европа, испания, греция, дмитрий горин, федеральная служба государственной статистики (росстат), российский союз туриндустрии (рст)