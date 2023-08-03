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СМИ: Индия может импортировать девять миллионов тонн российской пшеницы
СМИ: Индия может импортировать девять миллионов тонн российской пшеницы - РИА Новости, 03.08.2023
СМИ: Индия может импортировать девять миллионов тонн российской пшеницы
Индия рассматривает возможность импорта девяти миллионов тонн пшеницы из России в рамках межправительственной сделки для увеличения внутренних запасов на фоне... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:19
2023-08-03T10:19
2023-08-03T10:19
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг – РИА Новости. Индия рассматривает возможность импорта девяти миллионов тонн пшеницы из России в рамках межправительственной сделки для увеличения внутренних запасов на фоне роста цен, сообщает газета Economic Times со ссылкой на источники. "Возможность (импорта) обсуждается на самом высоком уровне", - сказал источник издания, отметив, что переговоры находятся на ранней стадии. Оптовые цены на пшеницу выросли в Индии в этом году на 6,2% до 2,6 тысячи рупий за центнер (31,9 доллара) с 2,4 тысячи рупий (29,4 доллара) годом ранее. Росту цен способствовало сочетание низкого уровня производства, сокращения запасов и растущего спроса. В частности, рост цен на пшеницу вызван введением властями Индии ограничений на хранящийся у производителей объем пшеницы и продажи зерна трейдерам на открытом рынке на фоне опасений дефицита внутреннего производства. Правительство прогнозирует, что в 2023 году производство пшеницы в Индии выйдет на рекордный уровень в 112,7 миллиона тонн, но трейдеры и производители оценивают урожай в 101-103 миллионов тонн из-за несезонных дождей и града в феврале-марте в северных, центральных и западных областях страны, которые нанесли ущерб урожаю.
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экономика, индия, в мире, россия
Экономика, Индия, В мире, Россия
СМИ: Индия может импортировать девять миллионов тонн российской пшеницы
Economic Times: Индия рассматривает импорт девяти миллионов тонн российской пшеницы
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг – РИА Новости.
Индия рассматривает возможность импорта девяти миллионов тонн пшеницы из России в рамках межправительственной сделки для увеличения внутренних запасов на фоне роста цен, сообщает газета Economic Times
со ссылкой на источники.
«
"Возможность (импорта) обсуждается на самом высоком уровне", - сказал источник издания, отметив, что переговоры находятся на ранней стадии.
Оптовые цены на пшеницу выросли в Индии в этом году на 6,2% до 2,6 тысячи рупий за центнер (31,9 доллара) с 2,4 тысячи рупий (29,4 доллара) годом ранее. Росту цен способствовало сочетание низкого уровня производства, сокращения запасов и растущего спроса.
В частности, рост цен на пшеницу вызван введением властями Индии ограничений на хранящийся у производителей объем пшеницы и продажи зерна трейдерам на открытом рынке на фоне опасений дефицита внутреннего производства.
Правительство прогнозирует, что в 2023 году производство пшеницы в Индии выйдет на рекордный уровень в 112,7 миллиона тонн, но трейдеры и производители оценивают урожай в 101-103 миллионов тонн из-за несезонных дождей и града в феврале-марте в северных, центральных и западных областях страны, которые нанесли ущерб урожаю.
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