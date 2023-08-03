https://ria.ru/20230803/protivostoyanie-1887887253.html

Эксперт заявил, что противостоять AUKUS нужно сообща

Эксперт заявил, что противостоять AUKUS нужно сообща - РИА Новости, 03.08.2023

Эксперт заявил, что противостоять AUKUS нужно сообща

России необходима совместная работа не только с Китаем, но и со всеми остальными странами, высказывающими озабоченность в связи с AUKUS, поделился своей точкой... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T01:13

2023-08-03T01:13

2023-08-03T01:13

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ВЕНА, 3 авг - РИА Новости. России необходима совместная работа не только с Китаем, но и со всеми остальными странами, высказывающими озабоченность в связи с AUKUS, поделился своей точкой зрения с журналистами директор российского Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. "На различных международных форумах, будь то генконференция МАГАТЭ или обзорная конференция по ДНЯО 2022 года, целый ряд других делегаций, в том числе и европейских выступили с вопросами, как минимум, а зачастую и с озабоченностями в отношении тех рисков, которые проект AUKUS создает. Поэтому очевидно, что необходима работа со всеми странами, высказывающими озабоченность по этим проектам", - сказал Хлопков в среду на полях мероприятия, посвященного обсуждению AUKUS. Дискуссия была организована в Вене российским Центром энергетики и безопасности, а также Китайской ассоциацией по контролю над вооружениями и разоружением. Глава Центра добавил, что также необходимо взаимодействие со странами, которые таких озабоченностей не высказывают. "Нужно делиться с ними нашими переживаниями и теми рисками, который на наш взгляд создаются - для того, чтобы эта дискуссия в отношении AUKUS становилась многонациональной", - отметил эксперт. Он пояснил, что по отдельным вопросам свои озабоченности в связи с AUKUS высказывали Иран, Швейцария, Египет и целый ряд стран Юго-Восточной Азии. "Швейцария, например, заявляла, что совет управляющих должен играть активную роль в согласовании той договоренности, которая будет выработана между Австралией и МАГАТЭ по вопросу применения гарантий к ядерному материалу, который будет в атомных подводных лодок", - уточнил Хлопков. В сентябре 2021 года Австралия, США и Великобритания объявили о стратегическом партнерстве AUKUS, сосредоточившись на создании австралийского флота атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также Австралия в рамках партнерства объявила о намерении обзавестись собственными ракетными вооружениями и заняться совместной с партнерами разработкой сверхзвуковых ракет. Тогда же говорилось, что в Австралии на эскадренных миноносцах класса "Хобарт" будут размещены крылатые ракеты "Томагавк" для нанесения более точных ударов по отдаленным целям на море. Истребители F/A-18 A/B Hornets, и в будущем еще и F-35A Lightning II, планируется вооружить межвидовыми ракетами класса "воздух-поверхность", запускаемыми вне зоны поражения ПВО. Около 732 миллионов долларов США предполагалось потратить на производство собственно австралийских управляемых ракет. С тех пор в Австралии сменилось правительство, но курс на милитаризацию страны продолжился под предлогом "угрозы со стороны Китая".

https://ria.ru/20230412/okeaniya-1864682438.html

https://ria.ru/20230408/aukus-1863912655.html

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в мире, австралия, сша, aukus, магатэ, россия, великобритания