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Мосгорсуд оставил приговор экс-полковнику Захарченко по делу о взятках
Мосгорсуд оставил приговор экс-полковнику Захарченко по делу о взятках - РИА Новости, 03.08.2023
Мосгорсуд оставил приговор экс-полковнику Захарченко по делу о взятках
Мосгорсуд признал законным 16-летний приговор бывшему полковнику МВД России Дмитрию Захарченко по делу о взятках в размере 1,4 миллиарда рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T20:43
2023-08-03T20:43
2023-08-03T20:43
происшествия
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россия
дмитрий захарченко
московский городской суд
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным 16-летний приговор бывшему полковнику МВД России Дмитрию Захарченко по делу о взятках в размере 1,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговор Пресненского районного суда города в части сроков лишения свободы оставлен без изменения", - сказали в пресс-службе. Пресненский суд Москвы в мае прошлого года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима. Другие три фигуранта дела о взятках на 1,4 миллиарда рублей получили сроки от 7 до 8 лет лишения свободы. Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
https://ria.ru/20221214/zakharchenko-1838711191.html
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происшествия, москва, россия, дмитрий захарченко, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Дмитрий Захарченко, Московский городской суд
Мосгорсуд оставил приговор экс-полковнику Захарченко по делу о взятках
Мосгорсуд признал законным 16-летний приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным 16-летний приговор бывшему полковнику МВД России Дмитрию Захарченко по делу о взятках в размере 1,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговор Пресненского районного суда города в части сроков лишения свободы оставлен без изменения", - сказали в пресс-службе.
Пресненский суд Москвы
в мае прошлого года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима. Другие три фигуранта дела о взятках на 1,4 миллиарда рублей получили сроки от 7 до 8 лет лишения свободы.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии.
Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
С экс-полковника Захарченко потребовали взыскать 50 миллионов рублей