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ВСУ за сутки потеряли почти 400 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 03.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 03.08.2023 (обновлено: 15:07 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/poteri-1887963762.html
ВСУ за сутки потеряли почти 400 солдат на Донецком направлении
ВСУ за сутки потеряли почти 400 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 03.08.2023
ВСУ за сутки потеряли почти 400 солдат на Донецком направлении
За минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск на Донецком направлении отразили восемь атак ВСУ, заявили в Минобороны. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:09
2023-08-03T15:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
красногоровка
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск на Донецком направлении отразили восемь атак ВСУ, заявили в Минобороны."После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери украинских войск там составили около 380 военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и противотанковая пушка "Рапира".Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Южно-Донецком направлении группировка "Восток" отразила одну атаку ВСУ и нанесла поражение живой силе и технике противника. Там украинская армия потеряла примерно 175 человек, танк, две бронемашины, два автомобиля, две артсистемы М777 производства США и гаубицу Д-30.На Запорожском направлении российские подразделения уничтожили порядка 45 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, САУ "Акация" и гаубицу Д-20.Купянское, Краснолиманское и Херсонское направленияНа Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступление и заняли более выгодные позиции в районах сел Ольшана, Першотравневое (Харьковская области) и Куземовка (ЛНР). Кроме того, группировка успешно отразила атаку подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Новоселовского (ЛНР). Украинская армия потеряла там около 150 бойцов, две бронемашины, три автомобиля, САУ Krab и гаубицу Д-30.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила две атаки в районах Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). В этих боях уничтожено примерно 30 украинских военнослужащих, БМП и бронетранспортер. А общие потери противника на этом направлении составили более 110 человек, три бронемашины, два автомобиля и САУ "Акация". На Херсонском направлении за сутки уничтожено порядка 30 бойцов ВСУ, пять автомобилей и гаубица "Мста-Б".Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 106 районах. В районе села Мемрик в ДНР уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук". Силы ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, а также сбили 38 беспилотников.
https://ria.ru/20230803/poteri-1887905192.html
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887915392.html
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россия, украина, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Красногоровка
ВСУ за сутки потеряли почти 400 солдат на Донецком направлении

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 380 украинских солдат на Донецком направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск на Донецком направлении отразили восемь атак ВСУ, заявили в Минобороны.
"После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
ВСУ несут большие потери у Клещеевки, сообщили в ЛНР
Вчера, 09:06
Потери украинских войск там составили около 380 военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и противотанковая пушка "Рапира".

Южно-Донецкое и Запорожское направления

На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" отразила одну атаку ВСУ и нанесла поражение живой силе и технике противника. Там украинская армия потеряла примерно 175 человек, танк, две бронемашины, два автомобиля, две артсистемы М777 производства США и гаубицу Д-30.
На Запорожском направлении российские подразделения уничтожили порядка 45 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, САУ "Акация" и гаубицу Д-20.
Российские военнослужащие ведут стрельбу из миномета - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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Вчера, 10:31

Купянское, Краснолиманское и Херсонское направления

На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступление и заняли более выгодные позиции в районах сел Ольшана, Першотравневое (Харьковская области) и Куземовка (ЛНР). Кроме того, группировка успешно отразила атаку подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Новоселовского (ЛНР). Украинская армия потеряла там около 150 бойцов, две бронемашины, три автомобиля, САУ Krab и гаубицу Д-30.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила две атаки в районах Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). В этих боях уничтожено примерно 30 украинских военнослужащих, БМП и бронетранспортер. А общие потери противника на этом направлении составили более 110 человек, три бронемашины, два автомобиля и САУ "Акация".
На Херсонском направлении за сутки уничтожено порядка 30 бойцов ВСУ, пять автомобилей и гаубица "Мста-Б".
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 106 районах. В районе села Мемрик в ДНР уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук". Силы ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, а также сбили 38 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКрасногоровка
 
 
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