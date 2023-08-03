ВСУ за сутки потеряли почти 400 солдат на Донецком направлении
Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 380 украинских солдат на Донецком направлении
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За минувшие сутки подразделения Южной группировки российских войск на Донецком направлении отразили восемь атак ВСУ, заявили в Минобороны.
"После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Потери украинских войск там составили около 380 военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и противотанковая пушка "Рапира".
Южно-Донецкое и Запорожское направления
На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" отразила одну атаку ВСУ и нанесла поражение живой силе и технике противника. Там украинская армия потеряла примерно 175 человек, танк, две бронемашины, два автомобиля, две артсистемы М777 производства США и гаубицу Д-30.
На Запорожском направлении российские подразделения уничтожили порядка 45 украинских военнослужащих, два танка, два автомобиля, САУ "Акация" и гаубицу Д-20.
Купянское, Краснолиманское и Херсонское направления
На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступление и заняли более выгодные позиции в районах сел Ольшана, Першотравневое (Харьковская области) и Куземовка (ЛНР). Кроме того, группировка успешно отразила атаку подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Новоселовского (ЛНР). Украинская армия потеряла там около 150 бойцов, две бронемашины, три автомобиля, САУ Krab и гаубицу Д-30.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила две атаки в районах Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). В этих боях уничтожено примерно 30 украинских военнослужащих, БМП и бронетранспортер. А общие потери противника на этом направлении составили более 110 человек, три бронемашины, два автомобиля и САУ "Акация".
На Херсонском направлении за сутки уничтожено порядка 30 бойцов ВСУ, пять автомобилей и гаубица "Мста-Б".
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 106 районах. В районе села Мемрик в ДНР уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук". Силы ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, а также сбили 38 беспилотников.