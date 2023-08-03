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Писториус ответил на вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus - РИА Новости, 03.08.2023
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17:31 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/postavki-1888029266.html
Писториус ответил на вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus
Писториус ответил на вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus - РИА Новости, 03.08.2023
Писториус ответил на вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus
Германия не готова поставлять Украине ракеты дальнего действия Taurus, так как приоритетными рассматривает задачи по обучению украинских солдат и обустройству... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:31
2023-08-03T17:31
украина
германия
борис писториус
сергей лавров
дмитрий песков
нато
в мире
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Германия не готова поставлять Украине ракеты дальнего действия Taurus, так как приоритетными рассматривает задачи по обучению украинских солдат и обустройству противовоздушной обороны, заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус. "Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники тоже не поставляют эти крылатые ракеты. Наши ракеты имеют особую дальность и мы как и прежде придерживаемся позиции, что это не относится к нашим первостепенным приоритетным задачам", - заявил он на пресс-конференции в Бад-Райхенхалле, где министр инспектировал бригаду горных стрелков бундесвера. По словам Писториуса, момент для решения вопроса о поставках "ещё не наступил", в то время как Германия рассматривает себя главным поставщиком ПВО для Украины, и основные свои задачи видит в данной области и в обучении украинских солдат. "Это наши главные компетенции. Поэтому в иных вопросах мы на данный момент не видим необходимости принятия решений", - добавил он. Речь и ответы Писториуса были опубликованы на сайте министерства обороны. В мае немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Украина запросила у Германии ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887757959.html
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украина, германия, борис писториус, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире
Украина, Германия, Борис Писториус, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Писториус ответил на вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus

Писториус: Берлин по-прежнему не готов поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Германия не готова поставлять Украине ракеты дальнего действия Taurus, так как приоритетными рассматривает задачи по обучению украинских солдат и обустройству противовоздушной обороны, заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники тоже не поставляют эти крылатые ракеты. Наши ракеты имеют особую дальность и мы как и прежде придерживаемся позиции, что это не относится к нашим первостепенным приоритетным задачам", - заявил он на пресс-конференции в Бад-Райхенхалле, где министр инспектировал бригаду горных стрелков бундесвера.
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По словам Писториуса, момент для решения вопроса о поставках "ещё не наступил", в то время как Германия рассматривает себя главным поставщиком ПВО для Украины, и основные свои задачи видит в данной области и в обучении украинских солдат.
"Это наши главные компетенции. Поэтому в иных вопросах мы на данный момент не видим необходимости принятия решений", - добавил он.
Речь и ответы Писториуса были опубликованы на сайте министерства обороны.
В мае немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Украина запросила у Германии ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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