https://ria.ru/20230803/postavki-1888029266.html

Писториус ответил на вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus

Писториус ответил на вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus - РИА Новости, 03.08.2023

Писториус ответил на вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus

Германия не готова поставлять Украине ракеты дальнего действия Taurus, так как приоритетными рассматривает задачи по обучению украинских солдат и обустройству... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:31

2023-08-03T17:31

2023-08-03T17:31

украина

германия

борис писториус

сергей лавров

дмитрий песков

нато

в мире

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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Германия не готова поставлять Украине ракеты дальнего действия Taurus, так как приоритетными рассматривает задачи по обучению украинских солдат и обустройству противовоздушной обороны, заявил в четверг министр обороны ФРГ Борис Писториус. "Мы не единственные, кто не поставляет. Наши американские союзники тоже не поставляют эти крылатые ракеты. Наши ракеты имеют особую дальность и мы как и прежде придерживаемся позиции, что это не относится к нашим первостепенным приоритетным задачам", - заявил он на пресс-конференции в Бад-Райхенхалле, где министр инспектировал бригаду горных стрелков бундесвера. По словам Писториуса, момент для решения вопроса о поставках "ещё не наступил", в то время как Германия рассматривает себя главным поставщиком ПВО для Украины, и основные свои задачи видит в данной области и в обучении украинских солдат. "Это наши главные компетенции. Поэтому в иных вопросах мы на данный момент не видим необходимости принятия решений", - добавил он. Речь и ответы Писториуса были опубликованы на сайте министерства обороны. В мае немецкое издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источники в ведомствах сообщило, что Украина запросила у Германии ракеты Taurus с радиусом действия до 500 километров. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230802/ukraina-1887757959.html

https://ria.ru/20230801/bmp-1887502667.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, германия, борис писториус, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире