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В ДНР заявили о сокращении поставок западной техники Киеву - РИА Новости, 03.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 03.08.2023 (обновлено: 05:27 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/postavki-1887893900.html
В ДНР заявили о сокращении поставок западной техники Киеву
В ДНР заявили о сокращении поставок западной техники Киеву - РИА Новости, 03.08.2023
В ДНР заявили о сокращении поставок западной техники Киеву
Поставки западной техники на Украину сократились, европейские страны "возмущаются" необходимостью помощи Украине, и эта политика, скорее всего, в скором времени РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T05:08
2023-08-03T05:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
ян гагин
нато
в мире
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Поставки западной техники на Украину сократились, европейские страны "возмущаются" необходимостью помощи Украине, и эта политика, скорее всего, в скором времени будет пересмотрена, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Что касается поставок техники, действительно, они сократились. У меня большие сомнения и в том, что Украина получит самолеты американского производства, потому что потеря таких самолетов будет для оборонно-промышленного комплекса Штатов большим ударом", - сказал Гагин. В конце июля координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16 начнется "в скором времени", он также выражал надежде, что вскоре после обучения "последуют сами поставки истребителей". Незадолго до этого газета Politico писала, что США и их европейские союзники до сих пор не согласовали планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. Он также заявил, что противник "чаще всего даже не доходит до линии соприкосновения, а уничтожается еще на подступах нашей артиллерией и авиацией". "Мы сейчас стали свидетелями того, как практически все страны Европы по очереди начинают возмущаться необходимостью помощи Украине. Граждане западных стран недовольны тем, что их страны вынуждены оказывать финансовую, военную помощь Украине… Это сказывается на самих гражданах: дорожают энергоресурсы, продукты питания. Это отражается на каждом гражданине этих стран… В скором времени мы увидим переломный момент в политике Европы, и, скорее всего, в пересмотре отношения к санкциям", - отметил он. Что касается потенциала ВС РФ к наступлению, отметил Гагин, наши военнослужащие готовы. "Мы готовы к наступлению уже сейчас, мы не были заинтересованы в нем, потому что нам нужно было как можно больше сократить силы противника, измотать его ресурсы и, соответственно, сократить парк техники и сам личный состав", - сказал советник Дениса Пушилина. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, россия, сша, ян гагин, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Ян Гагин, НАТО, В мире
В ДНР заявили о сокращении поставок западной техники Киеву

Гагин: поставки западной техники на Украину сократились

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Поставки западной техники на Украину сократились, европейские страны "возмущаются" необходимостью помощи Украине, и эта политика, скорее всего, в скором времени будет пересмотрена, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Что касается поставок техники, действительно, они сократились. У меня большие сомнения и в том, что Украина получит самолеты американского производства, потому что потеря таких самолетов будет для оборонно-промышленного комплекса Штатов большим ударом", - сказал Гагин.
В конце июля координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16 начнется "в скором времени", он также выражал надежде, что вскоре после обучения "последуют сами поставки истребителей". Незадолго до этого газета Politico писала, что США и их европейские союзники до сих пор не согласовали планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16.
Он также заявил, что противник "чаще всего даже не доходит до линии соприкосновения, а уничтожается еще на подступах нашей артиллерией и авиацией".
«
"Мы сейчас стали свидетелями того, как практически все страны Европы по очереди начинают возмущаться необходимостью помощи Украине. Граждане западных стран недовольны тем, что их страны вынуждены оказывать финансовую, военную помощь Украине… Это сказывается на самих гражданах: дорожают энергоресурсы, продукты питания. Это отражается на каждом гражданине этих стран… В скором времени мы увидим переломный момент в политике Европы, и, скорее всего, в пересмотре отношения к санкциям", - отметил он.
Что касается потенциала ВС РФ к наступлению, отметил Гагин, наши военнослужащие готовы.
"Мы готовы к наступлению уже сейчас, мы не были заинтересованы в нем, потому что нам нужно было как можно больше сократить силы противника, измотать его ресурсы и, соответственно, сократить парк техники и сам личный состав", - сказал советник Дениса Пушилина.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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