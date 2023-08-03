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Полицейский проигнорировал тату "Азова"* у пассажирки электрички - РИА Новости, 03.08.2023
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11:42 03.08.2023 (обновлено: 11:59 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/politsiya-1887928510.html
Полицейский проигнорировал тату "Азова"* у пассажирки электрички
Полицейский проигнорировал тату "Азова"* у пассажирки электрички - РИА Новости, 03.08.2023
Полицейский проигнорировал тату "Азова"* у пассажирки электрички
Руководство управления на транспорте МВД России по ЦФО назначило проверку после того, как полицейский "не принял мер по пресечению правонарушения" в отношении... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:42
2023-08-03T11:59
россия
украина
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Руководство управления на транспорте МВД России по ЦФО назначило проверку после того, как полицейский "не принял мер по пресечению правонарушения" в отношении женщины с татуировкой "Азова"* в подмосковной электричке. В среду в телеграм-канале "Поздняков 3.0" разместили публикацию с фотографиями, как утверждается, женщины в электричке с татуировкой "Азова"* на руке. На женщине также был кулон и серьги с гербом Украины. Прибывший на место полицейский якобы проверил ее документы, после чего "просто ушел". Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне в полицию на ж/д станции "Дмитров" поступила информация, что в поезде едет женщина "с татуировкой, на которой изображен символ запрещенной в России экстремистской организации". На место направили полицейского, тот проверил у женщины документы и установил, что в отношении нее возбуждено уголовное дело "за неоднократное публичное демонстрирование нанесенных на тело татуировок с символикой экстремистской организации, пропаганда или демонстрирование которой запрещены" (по статье 282.4 УК РФ). Тем не менее, правоохранитель "не принял мер по пресечению правонарушения". "Руководством УТ МВД России по ЦФО назначена проверка по факту возможного ненадлежащего исполнения сотрудником ППС своих должностных обязанностей.... По результатам назначенной проверки действиям сотрудника будет дана правовая оценка", - сообщает полиция в телеграм-канале.*Запрещенная в России террористическая организация
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россия, украина, происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Украина, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полицейский проигнорировал тату "Азова"* у пассажирки электрички

В МВД выяснят, почему полицейский проигнорировал тату "Азова" у женщины в электричке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Руководство управления на транспорте МВД России по ЦФО назначило проверку после того, как полицейский "не принял мер по пресечению правонарушения" в отношении женщины с татуировкой "Азова"* в подмосковной электричке.
В среду в телеграм-канале "Поздняков 3.0" разместили публикацию с фотографиями, как утверждается, женщины в электричке с татуировкой "Азова"* на руке. На женщине также был кулон и серьги с гербом Украины. Прибывший на место полицейский якобы проверил ее документы, после чего "просто ушел".
Как сообщает пресс-служба ведомства, накануне в полицию на ж/д станции "Дмитров" поступила информация, что в поезде едет женщина "с татуировкой, на которой изображен символ запрещенной в России экстремистской организации". На место направили полицейского, тот проверил у женщины документы и установил, что в отношении нее возбуждено уголовное дело "за неоднократное публичное демонстрирование нанесенных на тело татуировок с символикой экстремистской организации, пропаганда или демонстрирование которой запрещены" (по статье 282.4 УК РФ). Тем не менее, правоохранитель "не принял мер по пресечению правонарушения".
"Руководством УТ МВД России по ЦФО назначена проверка по факту возможного ненадлежащего исполнения сотрудником ППС своих должностных обязанностей.... По результатам назначенной проверки действиям сотрудника будет дана правовая оценка", - сообщает полиция в телеграм-канале.
*Запрещенная в России террористическая организация
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