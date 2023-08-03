https://ria.ru/20230803/pogoda-1887898748.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 03.08.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Переменная облачность, кратковременные дожди и грозы во второй половине дня, а также до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T07:56

2023-08-03T07:56

2023-08-03T07:56

москва

общество

погода

михаил леус

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди и грозы во второй половине дня, а также до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что сегодня погоду в Москве продолжит формировать теплый сектор далекого атлантического циклона. "Ожидается переменная облачность, в утренние часы местами очаги тумана, во второй половине дня в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Плюс 27-29 градусов в столице, плюс 25-30 в Подмосковье", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается южных направлений 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление в течение дня изменится мало, оно немного ниже нормы, барометры будут показывать 744 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230802/moskva-1887815669.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, михаил леус