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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 03.08.2023
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07:56 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/pogoda-1887898748.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 03.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, кратковременные дожди и грозы во второй половине дня, а также до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T07:56
2023-08-03T07:56
москва
общество
погода
михаил леус
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди и грозы во второй половине дня, а также до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что сегодня погоду в Москве продолжит формировать теплый сектор далекого атлантического циклона. "Ожидается переменная облачность, в утренние часы местами очаги тумана, во второй половине дня в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Плюс 27-29 градусов в столице, плюс 25-30 в Подмосковье", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается южных направлений 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление в течение дня изменится мало, оно немного ниже нормы, барометры будут показывать 744 миллиметра ртутного столба.
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москва, общество, погода, михаил леус
Москва, Общество, Погода, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидается переменная облачность и до плюс 29 градусов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМост "Багратион" и московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Мост Багратион и московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мост "Багратион" и московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Переменная облачность, кратковременные дожди и грозы во второй половине дня, а также до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что сегодня погоду в Москве продолжит формировать теплый сектор далекого атлантического циклона.
"Ожидается переменная облачность, в утренние часы местами очаги тумана, во второй половине дня в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Плюс 27-29 градусов в столице, плюс 25-30 в Подмосковье", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается южных направлений 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление в течение дня изменится мало, оно немного ниже нормы, барометры будут показывать 744 миллиметра ртутного столба.
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