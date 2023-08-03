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В Ставрополе женщину посадили под домашний арест за попытку сжечь военкомат

В Ставрополе женщину посадили под домашний арест за попытку сжечь военкомат - РИА Новости, 03.08.2023

В Ставрополе женщину посадили под домашний арест за попытку сжечь военкомат

Суд в Ставрополе отправил под домашний арест женщину, пытавшуюся поджечь военкомат зажигательной смесью, сообщает Ставропольский городской суд. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T23:14

2023-08-03T23:14

2023-08-03T23:14

происшествия

ставрополь

ставропольский край

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 3 авг - РИА Новости. Суд в Ставрополе отправил под домашний арест женщину, пытавшуюся поджечь военкомат зажигательной смесью, сообщает Ставропольский городской суд. Как сообщал накануне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале, женщина вечером 1 августа бросила бутылку с зажигательной смесью в ворота военкомата, почти сразу на месте её задержали полицейские. "По версии органа предварительного следствия гр. С., имея умысел, направленный на повреждение чужого имущества путем поджога, бросила две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью (горючей смесью) в здание военного комиссариата г. Ставрополя. <...> С учетом всех данных о личности гр. С., а также тяжести преступления, <...> суд избрал в отношении гр. С. меру пресечения в виде домашнего ареста ", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале. Женщина подозревается в совершении преступления средней тяжести - умышленном повреждении имущества на 18 000 рублей, следует из сообщения суда. Ранее губернатор заявил, что женщина, вероятно, стала жертвой мошенников - незадолго до случившегося она переводила крупную сумму со своего счета.

https://ria.ru/20230803/podzhog-1888080840.html

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происшествия, ставрополь, ставропольский край, владимир владимиров