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В Ставрополе женщину посадили под домашний арест за попытку сжечь военкомат
В Ставрополе женщину посадили под домашний арест за попытку сжечь военкомат - РИА Новости, 03.08.2023
В Ставрополе женщину посадили под домашний арест за попытку сжечь военкомат
Суд в Ставрополе отправил под домашний арест женщину, пытавшуюся поджечь военкомат зажигательной смесью, сообщает Ставропольский городской суд. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T23:14
2023-08-03T23:14
2023-08-03T23:14
происшествия
ставрополь
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 3 авг - РИА Новости. Суд в Ставрополе отправил под домашний арест женщину, пытавшуюся поджечь военкомат зажигательной смесью, сообщает Ставропольский городской суд. Как сообщал накануне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале, женщина вечером 1 августа бросила бутылку с зажигательной смесью в ворота военкомата, почти сразу на месте её задержали полицейские. "По версии органа предварительного следствия гр. С., имея умысел, направленный на повреждение чужого имущества путем поджога, бросила две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью (горючей смесью) в здание военного комиссариата г. Ставрополя. <...> С учетом всех данных о личности гр. С., а также тяжести преступления, <...> суд избрал в отношении гр. С. меру пресечения в виде домашнего ареста ", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале. Женщина подозревается в совершении преступления средней тяжести - умышленном повреждении имущества на 18 000 рублей, следует из сообщения суда. Ранее губернатор заявил, что женщина, вероятно, стала жертвой мошенников - незадолго до случившегося она переводила крупную сумму со своего счета.
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, владимир владимиров
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Владимир Владимиров
В Ставрополе женщину посадили под домашний арест за попытку сжечь военкомат
Суд в Ставрополе отправил женщину под домашний арест за попытку поджечь военкомат
ПЯТИГОРСК, 3 авг - РИА Новости.
Суд в Ставрополе отправил под домашний арест женщину, пытавшуюся поджечь военкомат зажигательной смесью, сообщает Ставропольский городской суд
.
Как сообщал накануне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
в Telegram-канале, женщина вечером 1 августа бросила бутылку с зажигательной смесью в ворота военкомата, почти сразу на месте её задержали полицейские.
"По версии органа предварительного следствия гр. С., имея умысел, направленный на повреждение чужого имущества путем поджога, бросила две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью (горючей смесью) в здание военного комиссариата г. Ставрополя. <...> С учетом всех данных о личности гр. С., а также тяжести преступления, <...> суд избрал в отношении гр. С. меру пресечения в виде домашнего ареста ", - говорится в сообщении суда в Telegram-канале.
Женщина подозревается в совершении преступления средней тяжести - умышленном повреждении имущества на 18 000 рублей, следует из сообщения суда.
Ранее губернатор заявил, что женщина, вероятно, стала жертвой мошенников - незадолго до случившегося она переводила крупную сумму со своего счета.
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