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Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказал, на что потратил выигранный приз
Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказал, на что потратил выигранный приз - РИА Новости, 03.08.2023
Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказал, на что потратил выигранный приз
Победитель суперсезона вокального шоу "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" Сергей Павловский рассказал, что потратил денежный приз – один миллион рублей – на... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:11
2023-08-03T13:11
2023-08-03T16:11
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Победитель суперсезона вокального шоу "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" Сергей Павловский рассказал, что потратил денежный приз – один миллион рублей – на авторский альбом, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1". "Я признателен проекту "Ну-ка, все вместе!" и благодаря победе и денежному призу начал в этом году работать над своим авторским альбомом и готовиться к сольному концерту", — сообщил музыкант. По его словам, сборник будет посвящен любви. Он почти готов. Семь песен уже вышли, например, "Пролог", "О наших чувствах", "Друг к другу" (дуэт с супругой Настей Сихварт) и другие. В пресс-службе отмечают, что Павловский также получил возможность открыть пятый, юбилейный сезон гранд-шоу песней от автора суперхитов Олега Влади."С трепетом жду открытия пятого сезона, уверен, что песня, которую напишет Олег Влади, отзовется и в моем сердце, и в сердцах миллионов зрителей", — поделился эмоциями исполнитель.Дата выхода нового сезона программы будет объявлена позже.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, россия-1 (телеканал), знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия-1 (телеканал), Знаменитости
Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказал, на что потратил выигранный приз
Победитель "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" потратил выигранный приз на авторский альбом
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Победитель суперсезона вокального шоу "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" Сергей Павловский рассказал, что потратил денежный приз – один миллион рублей – на авторский альбом, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1".
«
"Я признателен проекту "Ну-ка, все вместе!" и благодаря победе и денежному призу начал в этом году работать над своим авторским альбомом и готовиться к сольному концерту", — сообщил музыкант.
По его словам, сборник будет посвящен любви. Он почти готов. Семь песен уже вышли, например, "Пролог", "О наших чувствах", "Друг к другу" (дуэт с супругой Настей Сихварт) и другие.
В пресс-службе отмечают, что Павловский также получил возможность открыть пятый, юбилейный сезон гранд-шоу песней от автора суперхитов Олега Влади.
«
"С трепетом жду открытия пятого сезона, уверен, что песня, которую напишет Олег Влади, отзовется и в моем сердце, и в сердцах миллионов зрителей", — поделился эмоциями исполнитель.
Дата выхода нового сезона программы будет объявлена позже.
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