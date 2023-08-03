Рейтинг@Mail.ru
Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказал, на что потратил выигранный приз - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:11 03.08.2023 (обновлено: 16:11 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/pobeditel-1887949527.html
Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказал, на что потратил выигранный приз
Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказал, на что потратил выигранный приз - РИА Новости, 03.08.2023
Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказал, на что потратил выигранный приз
Победитель суперсезона вокального шоу "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" Сергей Павловский рассказал, что потратил денежный приз – один миллион рублей – на... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:11
2023-08-03T16:11
шоубиз
новости шоу-бизнеса
россия-1 (телеканал)
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887947532_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_0b2d1ace3ce686bc5420ea3c379f46fc.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Победитель суперсезона вокального шоу "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" Сергей Павловский рассказал, что потратил денежный приз – один миллион рублей – на авторский альбом, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1". "Я признателен проекту "Ну-ка, все вместе!" и благодаря победе и денежному призу начал в этом году работать над своим авторским альбомом и готовиться к сольному концерту", — сообщил музыкант. По его словам, сборник будет посвящен любви. Он почти готов. Семь песен уже вышли, например, "Пролог", "О наших чувствах", "Друг к другу" (дуэт с супругой Настей Сихварт) и другие. В пресс-службе отмечают, что Павловский также получил возможность открыть пятый, юбилейный сезон гранд-шоу песней от автора суперхитов Олега Влади.&quot;С трепетом жду открытия пятого сезона, уверен, что песня, которую напишет Олег Влади, отзовется и в моем сердце, и в сердцах миллионов зрителей&quot;, — поделился эмоциями исполнитель.Дата выхода нового сезона программы будет объявлена позже.
https://ria.ru/20230625/priz-1880110009.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887947532_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_945b09eefd3e0d86e68a54662c7617b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, россия-1 (телеканал), знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия-1 (телеканал), Знаменитости
Победитель "Ну-ка, все вместе!" рассказал, на что потратил выигранный приз

Победитель "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" потратил выигранный приз на авторский альбом

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Победитель шоу "Ну-ка все вместе. Битва сезонов" Сергей Павловский
Победитель шоу Ну-ка все вместе. Битва сезонов Сергей Павловский
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Победитель суперсезона вокального шоу "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов" Сергей Павловский рассказал, что потратил денежный приз – один миллион рублей – на авторский альбом, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1".
«
"Я признателен проекту "Ну-ка, все вместе!" и благодаря победе и денежному призу начал в этом году работать над своим авторским альбомом и готовиться к сольному концерту", — сообщил музыкант.
По его словам, сборник будет посвящен любви. Он почти готов. Семь песен уже вышли, например, "Пролог", "О наших чувствах", "Друг к другу" (дуэт с супругой Настей Сихварт) и другие.
В пресс-службе отмечают, что Павловский также получил возможность открыть пятый, юбилейный сезон гранд-шоу песней от автора суперхитов Олега Влади.
«

"С трепетом жду открытия пятого сезона, уверен, что песня, которую напишет Олег Влади, отзовется и в моем сердце, и в сердцах миллионов зрителей", — поделился эмоциями исполнитель.

Дата выхода нового сезона программы будет объявлена позже.
Победитель шоу Удивительные люди канатоходец Камиль Мамаев с Кубком шоу - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Победитель "Удивительных людей" рассказал, куда потратит пять миллионов
25 июня, 11:51
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаРоссия-1 (телеканал)Знаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала