https://ria.ru/20230803/oruzhie-1888057258.html

Ошеломляюще. В США пришли в шок от российского оружия на Украине

Ошеломляюще. В США пришли в шок от российского оружия на Украине - РИА Новости, 03.08.2023

Ошеломляюще. В США пришли в шок от российского оружия на Украине

Российские истребители Су-35 доказали высокую эффективность на украинском театре военных действий, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T19:41

2023-08-03T19:41

2023-08-03T20:27

специальная военная операция на украине

технологии

россия

су-35

су-35с

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883230549_0:0:1790:1008_1920x0_80_0_0_8d9f526a17ebaf375a0e57d567dc8add.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские истребители Су-35 доказали высокую эффективность на украинском театре военных действий, пишет журнал Military Watch."Су-35 <…> участвовал в крупных воздушных боях с украинскими истребителями четвертого поколения, где одержал ошеломляющие победы", — говорится в статье.Автор отмечает, что эти военные самолеты все чаще используются ВВС России для обеспечения высокого уровня превосходства в воздухе и поэтому играют центральную роль в украинском конфликте. В публикации признают, что Су-35 весьма конкурентоспособны по многим параметрам.Издание обращает внимание на то, что Су-35 имеет гораздо больше возможностей для ведения радиоэлектронной борьбы и может сканировать цели за малую долю времени.Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный с использованием отдельных технологий пятого поколения. Он оснащен новым комплексом авионики, РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей. На самолет установлены новые двигатели с увеличенной тягой, он развивает скорость до 2,5 тысячи километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.

https://ria.ru/20230802/ukraina-1887720568.html

https://ria.ru/20230721/priznanie-1885421177.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, су-35, су-35с