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Ошеломляюще. В США пришли в шок от российского оружия на Украине
Ошеломляюще. В США пришли в шок от российского оружия на Украине - РИА Новости, 03.08.2023
Ошеломляюще. В США пришли в шок от российского оружия на Украине
Российские истребители Су-35 доказали высокую эффективность на украинском театре военных действий, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T19:41
2023-08-03T19:41
2023-08-03T20:27
специальная военная операция на украине
технологии
россия
су-35
су-35с
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские истребители Су-35 доказали высокую эффективность на украинском театре военных действий, пишет журнал Military Watch."Су-35 <…> участвовал в крупных воздушных боях с украинскими истребителями четвертого поколения, где одержал ошеломляющие победы", — говорится в статье.Автор отмечает, что эти военные самолеты все чаще используются ВВС России для обеспечения высокого уровня превосходства в воздухе и поэтому играют центральную роль в украинском конфликте. В публикации признают, что Су-35 весьма конкурентоспособны по многим параметрам.Издание обращает внимание на то, что Су-35 имеет гораздо больше возможностей для ведения радиоэлектронной борьбы и может сканировать цели за малую долю времени.Су-35С — сверхманевренный истребитель поколения 4++, построенный с использованием отдельных технологий пятого поколения. Он оснащен новым комплексом авионики, РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей. На самолет установлены новые двигатели с увеличенной тягой, он развивает скорость до 2,5 тысячи километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887720568.html
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технологии, россия, су-35, су-35с
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Су-35, Су-35С
Ошеломляюще. В США пришли в шок от российского оружия на Украине
MWM: российский истребитель Су-35 показал ошеломляющие результаты на Украине