https://ria.ru/20230803/orkhideya-1888065209.html

В Москве обнаружили необычную краснокнижную орхидею

В Москве обнаружили необычную краснокнижную орхидею - РИА Новости, 03.08.2023

В Москве обнаружили необычную краснокнижную орхидею

Дремлик широколистный нашли в природно-историческом парке "Битцевский лес" в Москве, это растение занесено в Красную книгу Москвы, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T20:28

2023-08-03T20:28

2023-08-03T21:09

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Дремлик широколистный нашли в природно-историческом парке "Битцевский лес" в Москве, это растение занесено в Красную книгу Москвы, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Дремлик широколистный зафиксировали в природно-историческом парке "Битцевский лес". Растение отнесено в Красной книге Москвы к пятой категории редкости (восстанавливающиеся на территории Москвы виды)", — говорится в сообщении. Отмечается, что это растение является травянистым многолетником, а свое название оно получило за поникшие, словно дремлющие цветки. Растение встречается в основном в тенистых лесах и на влажных лугах, период цветения наступает в возрасте 10-11 лет, а весь жизненный цикл — не менее 30 лет. "Цветы зеленовато-лиловые со слабым медовым запахом. Семена дремлика прорастают при участии грибов. Проросток ведет подземный образ жизни, на девятый год появляется первый побег с листом, в это время растет и корневище. Если вы встретите дремлик или другое растение на природной территории, просим вас не срывать их", — говорится в материале.

https://ria.ru/20230627/mayka-1880738450.html

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москва, общество, городское хозяйство москвы