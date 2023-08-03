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"Почта банк" сообщил о временных ограничениях по картам UnionPay за рубежом - РИА Новости, 03.08.2023
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19:35 03.08.2023 (обновлено: 19:39 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/ogranicheniya-1888056292.html
"Почта банк" сообщил о временных ограничениях по картам UnionPay за рубежом
"Почта банк" сообщил о временных ограничениях по картам UnionPay за рубежом - РИА Новости, 03.08.2023
"Почта банк" сообщил о временных ограничениях по картам UnionPay за рубежом
Временные ограничения операций по картам UnionPay "Почта банка" за границей могут наблюдаться в ближайшее время, они носят исключительно технический характер и... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T19:35
2023-08-03T19:39
почта банк
россия
экономика
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Временные ограничения операций по картам UnionPay "Почта банка" за границей могут наблюдаться в ближайшее время, они носят исключительно технический характер и вызваны переходом банка на новую платформу расчетов, сообщила пресс-служба кредитной организации."Почта банк" информирует, что в ближайшее время могут наблюдаться временные ограничения операций по картам UnionPay "Почта банка" за границей. Они носят исключительно технический характер и вызваны переходом банка на новую платформу расчетов по картам UnionPay", - говорится в сообщении.Банк рекомендовал клиентам, которые находятся за рубежом, снять наличные с карты в ближайшее время.При этом на территории России карты UnionPay "Почта банка" работают без ограничений и в полном объеме.
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почта банк, россия, экономика
Почта банк, Россия, Экономика
"Почта банк" сообщил о временных ограничениях по картам UnionPay за рубежом

Почта банк: за рубежом могут наблюдаться временные ограничения операций по картам UnionPay

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкКарта Международной платежной системы UnionPay
Карта Международной платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
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Карта Международной платежной системы UnionPay. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Временные ограничения операций по картам UnionPay "Почта банка" за границей могут наблюдаться в ближайшее время, они носят исключительно технический характер и вызваны переходом банка на новую платформу расчетов, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Почта банк" информирует, что в ближайшее время могут наблюдаться временные ограничения операций по картам UnionPay "Почта банка" за границей. Они носят исключительно технический характер и вызваны переходом банка на новую платформу расчетов по картам UnionPay", - говорится в сообщении.
Банк рекомендовал клиентам, которые находятся за рубежом, снять наличные с карты в ближайшее время.
При этом на территории России карты UnionPay "Почта банка" работают без ограничений и в полном объеме.
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