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Кошмар для ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости об Одессе - РИА Новости, 03.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 03.08.2023 (обновлено: 16:39 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/odessa-1888006956.html
Кошмар для ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости об Одессе
Кошмар для ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости об Одессе - РИА Новости, 03.08.2023
Кошмар для ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости об Одессе
Украина может потерять Одессу после провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:22
2023-08-03T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
одесса
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украина может потерять Одессу после провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Dialogue works."Теперь Украина может столкнуться с тем, что Россия начнет свое наступление и дойдет до Одессы. &lt;…&gt; Тогда они потеряют последний порт", — отметил военный.По его словам, попытка киевского режима перейти в контрнаступление привела к кошмарным последствиям: ВСУ понесли большие потери среди личного состава, что приблизило их к поражению.При этом у Украины с самого начала не было шансов победить Россию даже при всесторонней помощи со стороны НАТО, резюмировал Уилкерсон.Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Противник бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230803/vsu-1887977122.html
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в мире, россия, одесса, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, украина, колин пауэлл
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесса, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина, Колин Пауэлл
Кошмар для ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости об Одессе

Полковник армии США Уилкерсон: Украина может потерять Одессу после провала наступления ВСУ

© AP Photo / Nina Lyashonok Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
 Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украина может потерять Одессу после провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Dialogue works.
«
"Теперь Украина может столкнуться с тем, что Россия начнет свое наступление и дойдет до Одессы. <…> Тогда они потеряют последний порт", — отметил военный.
По его словам, попытка киевского режима перейти в контрнаступление привела к кошмарным последствиям: ВСУ понесли большие потери среди личного состава, что приблизило их к поражению.
При этом у Украины с самого начала не было шансов победить Россию даже при всесторонней помощи со стороны НАТО, резюмировал Уилкерсон.
Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Противник бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОдессаКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОУкраинаКолин Пауэлл
 
 
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