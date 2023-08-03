https://ria.ru/20230803/odessa-1888006956.html

Кошмар для ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости об Одессе

Кошмар для ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости об Одессе - РИА Новости, 03.08.2023

Кошмар для ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости об Одессе

Украина может потерять Одессу после провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:22

2023-08-03T16:22

2023-08-03T16:39

специальная военная операция на украине

в мире

россия

одесса

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810141627_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_5325824c1f0b9f2a597af7f07e6074de.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украина может потерять Одессу после провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Dialogue works."Теперь Украина может столкнуться с тем, что Россия начнет свое наступление и дойдет до Одессы. <…> Тогда они потеряют последний порт", — отметил военный.По его словам, попытка киевского режима перейти в контрнаступление привела к кошмарным последствиям: ВСУ понесли большие потери среди личного состава, что приблизило их к поражению.При этом у Украины с самого начала не было шансов победить Россию даже при всесторонней помощи со стороны НАТО, резюмировал Уилкерсон.Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Противник бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.

https://ria.ru/20230803/vsu-1887977122.html

россия

одесса

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, одесса, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, украина, колин пауэлл