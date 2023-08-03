https://ria.ru/20230803/odessa-1888006956.html
Кошмар для ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости об Одессе
Кошмар для ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости об Одессе - РИА Новости, 03.08.2023
Кошмар для ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости об Одессе
Украина может потерять Одессу после провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:22
2023-08-03T16:22
2023-08-03T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
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одесса
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владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Украина может потерять Одессу после провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Dialogue works."Теперь Украина может столкнуться с тем, что Россия начнет свое наступление и дойдет до Одессы. <…> Тогда они потеряют последний порт", — отметил военный.По его словам, попытка киевского режима перейти в контрнаступление привела к кошмарным последствиям: ВСУ понесли большие потери среди личного состава, что приблизило их к поражению.При этом у Украины с самого начала не было шансов победить Россию даже при всесторонней помощи со стороны НАТО, резюмировал Уилкерсон.Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Противник бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированные танки Leopard. Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230803/vsu-1887977122.html
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Кошмар для ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости об Одессе
Полковник армии США Уилкерсон: Украина может потерять Одессу после провала наступления ВСУ