https://ria.ru/20230803/obyski-1887943440.html

Источник сообщил об обысках в Минздраве Самарской области

Источник сообщил об обысках в Минздраве Самарской области - РИА Новости, 03.08.2023

Источник сообщил об обысках в Минздраве Самарской области

Сотрудники МВД проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, никто не задержан, сообщил журналистам РИА Новости собеседник в... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:47

2023-08-03T12:47

2023-08-03T12:48

происшествия

самарская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

САМАРА, 3 авг - РИА Новости. Сотрудники МВД проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, никто не задержан, сообщил журналистам РИА Новости собеседник в правоохранительных органах. "Сотрудники регионального главка МВД проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, на данный момент никто не задержан", - сказал источник в правоохранительных органах. Ранее в телеграм-канале Вaza сообщили, что в Самарской области сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. В кабинетах чиновников проходят обыски. Официальными комментариями по информации РИА Новости от управлений ФСБ, МВД и СУСК по Самарской области, а также регионального минздрава не располагает. Бенян занимает должность главы минздрава Самарской области с 2020 года, ранее Бенян работал главврачом Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина.

https://ria.ru/20230801/nelegaly-1887542134.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, самарская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)