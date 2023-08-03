https://ria.ru/20230803/obyski-1887943440.html
Источник сообщил об обысках в Минздраве Самарской области
Источник сообщил об обысках в Минздраве Самарской области - РИА Новости, 03.08.2023
Источник сообщил об обысках в Минздраве Самарской области
Сотрудники МВД проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, никто не задержан, сообщил журналистам РИА Новости собеседник в... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:47
2023-08-03T12:47
2023-08-03T12:48
происшествия
самарская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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САМАРА, 3 авг - РИА Новости. Сотрудники МВД проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, никто не задержан, сообщил журналистам РИА Новости собеседник в правоохранительных органах. "Сотрудники регионального главка МВД проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, на данный момент никто не задержан", - сказал источник в правоохранительных органах. Ранее в телеграм-канале Вaza сообщили, что в Самарской области сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. В кабинетах чиновников проходят обыски. Официальными комментариями по информации РИА Новости от управлений ФСБ, МВД и СУСК по Самарской области, а также регионального минздрава не располагает. Бенян занимает должность главы минздрава Самарской области с 2020 года, ранее Бенян работал главврачом Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина.
https://ria.ru/20230801/nelegaly-1887542134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Самарская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Источник сообщил об обысках в Минздраве Самарской области
Сотрудники МВД проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области
САМАРА, 3 авг - РИА Новости. Сотрудники МВД проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, никто не задержан, сообщил журналистам РИА Новости собеседник в правоохранительных органах.
"Сотрудники регионального главка МВД проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, на данный момент никто не задержан", - сказал источник в правоохранительных органах.
Ранее в телеграм-канале Вaza сообщили, что в Самарской области сотрудники ФСБ
задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. В кабинетах чиновников проходят обыски.
Официальными комментариями по информации РИА Новости от управлений ФСБ, МВД и СУСК по Самарской области, а также регионального минздрава не располагает.
Бенян занимает должность главы минздрава Самарской области с 2020 года, ранее Бенян работал главврачом Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина.
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