https://ria.ru/20230803/obstrel-1888080119.html

Тепловой контур в жилых домах белгородского Шебекино закрыт из-за обстрела

Тепловой контур в жилых домах белгородского Шебекино закрыт из-за обстрела - РИА Новости, 03.08.2023

Тепловой контур в жилых домах белгородского Шебекино закрыт из-за обстрела

Тепловой контур в большинстве жилых домов Шебекинского городского округа Белгородской области, подвергавшихся обстрелам, закрыт, восстановительные работы... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T22:39

2023-08-03T22:39

2023-08-03T22:39

белгородская область

белгородская область

шебекино

происшествия

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БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Тепловой контур в большинстве жилых домов Шебекинского городского округа Белгородской области, подвергавшихся обстрелам, закрыт, восстановительные работы продолжаются и в других округах, сообщили в пресс-службе правительства региона. "В Белгородской области закрыт тепловой контур в большинстве жилых домов Шебекинского горокруга. Также восстановительные работы после обстрелов продолжаются в Грайворонском и Валуйском округах", - говорится в сообщении. Отмечается, что на начало прошлого месяца, когда стартовали основные работы по восстановлению, в Шебекино было зафиксировано около 47 тысяч квадратных метров поврежденной кровли, из которых 43 тысячи уже отремонтировали. По мере выполнения работ выявлено еще 10 тысяч квадратных метров, которые сейчас тоже восстанавливаются. "Что касается замены поврежденных окон в Шебекино, то из 20 тысяч метров квадратных остекления выполнено 18 тысяч метров", - отметили в пресс-службе. В Новой Таволжанке на начало июля было зафиксировано более 27 тысяч квадратных метров поврежденной кровли. Сейчас, по мере возвращения жителей в свои дома и череды сильных ливней, стали поступать сообщения о повреждениях кровли, которые не были выявлены при подомовых обходах. На данный момент, по информации властей, площадь дополнительно выявленных кровель, подлежащих замене, увеличилась почти на 50 тысяч квадратных метров и составляет около 76 тысяч квадратных метров, что значительно превышает объем повреждений в Шебекино. "На сегодняшний день отремонтировано более 47 тысяч квадратных метров кровли, работа по ремонту кровель идет без выходных. Заменено остекление площадью две тысячи квадратных метров из порядка трех тысяч квадратных метров повреждённых окон", - добавили в пресс-службе. В Шебекино в восстановительных работах участвуют 18 муниципальных образований Белгородской области, в Новой Таволжанке – девять. К работам привлечена 51 подрядная организация, ежедневно на объектах трудятся до 600 специалистов. Параллельно восстановительные работы идут в Валуйском и Грайворонском округах.

https://ria.ru/20230803/obstrel-1887926974.html

https://ria.ru/20230802/oruzhie-1887764090.html

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белгородская область, шебекино, происшествия