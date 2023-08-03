https://ria.ru/20230803/obstrel-1887936664.html
ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку и Ясиноватскому району
ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку и Ясиноватскому району - РИА Новости, 03.08.2023
ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку и Ясиноватскому району
Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:23
2023-08-03T12:23
2023-08-03T12:23
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
куйбышевский район
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.05 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230802/obstrel-1887879719.html
донецк
кировский район
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, кировский район, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Куйбышевский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку и Ясиноватскому району
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 21 натовский снаряд по Донецку и Ясиноватскому району