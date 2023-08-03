https://ria.ru/20230803/obstrel-1887936664.html

ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку и Ясиноватскому району - РИА Новости, 03.08.2023

ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку и Ясиноватскому району

Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:23

2023-08-03T12:23

2023-08-03T12:23

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

куйбышевский район

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.05 - населенный пункт Семёновка - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230802/obstrel-1887879719.html

донецк

кировский район

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, куйбышевский район, сцкк, донецкая народная республика, происшествия