https://ria.ru/20230803/obstrel-1887926974.html

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 90 раз

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 90 раз - РИА Новости, 03.08.2023

ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область более 90 раз

За минувшие сутки украинские войска выпустили по приграничным районам Белгородской области почти сто снарядов, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T11:29

2023-08-03T11:29

2023-08-03T12:18

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875236976_0:203:1280:923_1920x0_80_0_0_ee74ebda071abaf3c53ebbdb79125838.jpg

БЕЛГОРОД, 3 авг — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска выпустили по приграничным районам Белгородской области почти сто снарядов, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, 2 августа обстрелам подверглись семь районов. Общее число выпущенных снарядов достигло 91, интенсивнее всего огонь велся по Белгородскому району. Днем ранее под обстрел попали шесть муниципалитетов (129 снарядов)."В Белгородском районе по селу Устинка выпущено четыре артиллерийских снаряда. Село Щетиновка обстреляли из гранатометов — зафиксировано 13 выстрелов СПГ-9 и 29 выстрелов АГС-17. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", — написал Гладков.В Борисовском районе ВСУ обстреляли из миномета окраины хутора Лозовая Рудка — семь мин, а в Волоконовском районе — окраину хутора Старый, туда прилетело пять снарядов. В Валуйском городском округе село Логачевка попало под артиллерийский обстрел — три снаряда.В Грайворонском городском округе по селу Безымено выпустили шесть мин, а по окраине села Дроновка — два. В Краснояружском районе украинские войска дважды обстреляли окраину села Репяховка и трижды — Вязовое. "В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено три минометных снаряда, по селу Безлюдовка — два артиллерийских снаряда, по селу Середа — два минометных снаряда, по территории между селами Сурково и Первоцепляево — десять минометных снарядов", — добавил Гладков.Он подчеркнул, что ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. В Краснояружском районе получила повреждения ЛЭП, но ее уже восстановили. В трех домах выбиты стекла, посечены фасад и забор, поврежден один легковой автомобиль. Приграничные районы Белгородской области постоянно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Особенно страдают Шебекинский и Грайворонский округа. На всей территории области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

https://ria.ru/20230618/dobrovoltsy-1878758650.html

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район