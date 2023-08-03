https://ria.ru/20230803/oblaka-1888009884.html

Синоптик рассказал о похожих на ядерные грибы облаках в Москве

Синоптик рассказал о похожих на ядерные грибы облаках в Москве - РИА Новости, 03.08.2023

Синоптик рассказал о похожих на ядерные грибы облаках в Москве

Облака в виде "ядерных грибов" нередко летом встречаются и над Москвой, увидеть такое можно было в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:33

2023-08-03T16:33

2023-08-03T17:21

общество

москва

липецкая область

михаил леус

казань

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Облака в виде "ядерных грибов" нередко летом встречаются и над Москвой, увидеть такое можно было в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Фото и видео грозового облака из Липецкой области, похожего на гриб, ранее распространилось в соцсетях, аналогичное явление заметили в небе над Казанью. Леус пояснил, что это явление не уникальное, в Москве случается довольно часто в летний период. "Если сегодня посмотреть, например, из района Пушкино в сторону Зеленограда, то можно что-то подобное увидеть. Главное, чтоб было не фронтальное развитие грозовое облачности, а так называемое внутримассовое — то есть когда облака очень медленно смещаются и практически на одном месте развиваются вверх и достигают в своем развитии таких размеров, что упираются в стратосферу и дальше не могут развиваться. Тогда облачность как бы растекается под этим задерживающим слоем", — рассказал синоптик.

москва

липецкая область

казань

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общество, москва, липецкая область, михаил леус, казань