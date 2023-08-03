Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о похожих на ядерные грибы облаках в Москве - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 03.08.2023 (обновлено: 17:21 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/oblaka-1888009884.html
Синоптик рассказал о похожих на ядерные грибы облаках в Москве
Синоптик рассказал о похожих на ядерные грибы облаках в Москве - РИА Новости, 03.08.2023
Синоптик рассказал о похожих на ядерные грибы облаках в Москве
Облака в виде "ядерных грибов" нередко летом встречаются и над Москвой, увидеть такое можно было в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:33
2023-08-03T17:21
общество
москва
липецкая область
михаил леус
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94887/11/948871171_0:125:557:438_1920x0_80_0_0_1394702f0a47f89bca3aea99cef08c2e.png
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Облака в виде "ядерных грибов" нередко летом встречаются и над Москвой, увидеть такое можно было в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Фото и видео грозового облака из Липецкой области, похожего на гриб, ранее распространилось в соцсетях, аналогичное явление заметили в небе над Казанью. Леус пояснил, что это явление не уникальное, в Москве случается довольно часто в летний период. "Если сегодня посмотреть, например, из района Пушкино в сторону Зеленограда, то можно что-то подобное увидеть. Главное, чтоб было не фронтальное развитие грозовое облачности, а так называемое внутримассовое — то есть когда облака очень медленно смещаются и практически на одном месте развиваются вверх и достигают в своем развитии таких размеров, что упираются в стратосферу и дальше не могут развиваться. Тогда облачность как бы растекается под этим задерживающим слоем", — рассказал синоптик.
москва
липецкая область
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94887/11/948871171_0:73:557:491_1920x0_80_0_0_657f8e3eb6163d1bbbf4c2cb0cfcab71.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, липецкая область, михаил леус, казань
Общество, Москва, Липецкая область, Михаил Леус, Казань
Синоптик рассказал о похожих на ядерные грибы облаках в Москве

Синоптик Леус: в Москве летом нередко появляются облака, похожие на ядерные грибы

© Фото : sergeyyaborovОблако в форме ядерного гриба
Облако в форме ядерного гриба - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : sergeyyaborov
Облако в форме ядерного гриба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Облака в виде "ядерных грибов" нередко летом встречаются и над Москвой, увидеть такое можно было в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Фото и видео грозового облака из Липецкой области, похожего на гриб, ранее распространилось в соцсетях, аналогичное явление заметили в небе над Казанью.
Леус пояснил, что это явление не уникальное, в Москве случается довольно часто в летний период.
"Если сегодня посмотреть, например, из района Пушкино в сторону Зеленограда, то можно что-то подобное увидеть. Главное, чтоб было не фронтальное развитие грозовое облачности, а так называемое внутримассовое — то есть когда облака очень медленно смещаются и практически на одном месте развиваются вверх и достигают в своем развитии таких размеров, что упираются в стратосферу и дальше не могут развиваться. Тогда облачность как бы растекается под этим задерживающим слоем", — рассказал синоптик.
 
ОбществоМоскваЛипецкая областьМихаил ЛеусКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала