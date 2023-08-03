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МИД Норвегии заявил, что заинтересован в работе каналов связи с Россией - РИА Новости, 03.08.2023
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12:05 03.08.2023 (обновлено: 12:19 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/norvegiya-1887932979.html
МИД Норвегии заявил, что заинтересован в работе каналов связи с Россией
МИД Норвегии заявил, что заинтересован в работе каналов связи с Россией - РИА Новости, 03.08.2023
МИД Норвегии заявил, что заинтересован в работе каналов связи с Россией
Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт на фоне внесения страны в перечень недружественных России государств заявила, что Норвегия и Россия, как соседние страны,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:05
2023-08-03T12:19
норвегия
россия
в мире
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт на фоне внесения страны в перечень недружественных России государств заявила, что Норвегия и Россия, как соседние страны, заинтересованы в функционировании дипломатических связей и каналов для контактов."Как соседние страны мы (Норвегия и Россия) заинтересованы в функционировании дипломатических связей и каналов для контактов", - сказала Витфельдт телеканалу TV 2.Комментируя ситуацию, она добавила, что нет оснований утверждать, что Осло ведет себя недружественно по отношению к России, однако отметила, что в решении Москвы "нет ничего удивительного". По данным телеканала, МИД Норвегии еще не получал официальной информации от российских властей.Ранее кабмин РФ сообщил в четверг, что Норвегия включена в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств, что предполагает ограничение нанимать работников, находящихся на территории России.Кабмин напомнил, что список может расширяться с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств против России, а сейчас ограничения введены в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, Словакии.
https://ria.ru/20230728/norvegiya-1886723575.html
https://ria.ru/20230712/bespilotniki-1883689888.html
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норвегия, россия, в мире
Норвегия, Россия, В мире
МИД Норвегии заявил, что заинтересован в работе каналов связи с Россией

МИД Норвегии: Москва и Осло заинтересованы в работе дипломатических связей и каналов

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковЗдание посольства Норвегии в Москве
Здание посольства Норвегии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Здание посольства Норвегии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт на фоне внесения страны в перечень недружественных России государств заявила, что Норвегия и Россия, как соседние страны, заинтересованы в функционировании дипломатических связей и каналов для контактов.
"Как соседние страны мы (Норвегия и Россия) заинтересованы в функционировании дипломатических связей и каналов для контактов", - сказала Витфельдт телеканалу TV 2.
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Комментируя ситуацию, она добавила, что нет оснований утверждать, что Осло ведет себя недружественно по отношению к России, однако отметила, что в решении Москвы "нет ничего удивительного". По данным телеканала, МИД Норвегии еще не получал официальной информации от российских властей.
Ранее кабмин РФ сообщил в четверг, что Норвегия включена в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств, что предполагает ограничение нанимать работников, находящихся на территории России.
Кабмин напомнил, что список может расширяться с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств против России, а сейчас ограничения введены в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, Словакии.
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