https://ria.ru/20230803/norvegiya-1887932979.html

МИД Норвегии заявил, что заинтересован в работе каналов связи с Россией

МИД Норвегии заявил, что заинтересован в работе каналов связи с Россией - РИА Новости, 03.08.2023

МИД Норвегии заявил, что заинтересован в работе каналов связи с Россией

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт на фоне внесения страны в перечень недружественных России государств заявила, что Норвегия и Россия, как соседние страны,... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:05

2023-08-03T12:05

2023-08-03T12:19

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россия

в мире

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт на фоне внесения страны в перечень недружественных России государств заявила, что Норвегия и Россия, как соседние страны, заинтересованы в функционировании дипломатических связей и каналов для контактов."Как соседние страны мы (Норвегия и Россия) заинтересованы в функционировании дипломатических связей и каналов для контактов", - сказала Витфельдт телеканалу TV 2.Комментируя ситуацию, она добавила, что нет оснований утверждать, что Осло ведет себя недружественно по отношению к России, однако отметила, что в решении Москвы "нет ничего удивительного". По данным телеканала, МИД Норвегии еще не получал официальной информации от российских властей.Ранее кабмин РФ сообщил в четверг, что Норвегия включена в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств, что предполагает ограничение нанимать работников, находящихся на территории России.Кабмин напомнил, что список может расширяться с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств против России, а сейчас ограничения введены в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, Словакии.

https://ria.ru/20230728/norvegiya-1886723575.html

https://ria.ru/20230712/bespilotniki-1883689888.html

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

норвегия, россия, в мире