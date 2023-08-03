https://ria.ru/20230803/norvegiya-1887911157.html

Еще одну страну включили в перечень недружественных государств

Еще одну страну включили в перечень недружественных государств - РИА Новости, 03.08.2023

Еще одну страну включили в перечень недружественных государств

Список стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств, пополнился Норвегией, сообщила пресс-служба РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:07

2023-08-03T10:07

2023-08-03T12:57

норвегия

россия

в мире

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Список стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств, пополнился Норвегией, сообщила пресс-служба правительства."Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России", — отметили в Белом доме.За Норвегией закреплен лимит в 27 человек.Сейчас ограничения введены в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, Словакии. Перечень может расширяться.В апреле этого года норвежские власти объявили о высылке 15 сотрудников посольства России и аппарата военного атташе для "сокращения нежелательной разведывательной деятельности". Москва в ответ объявила персонами нон грата десять представителей посольства Норвегии.

https://ria.ru/20230725/ryba-1886211342.html

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норвегия, россия, в мире