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Еще одну страну включили в перечень недружественных государств - РИА Новости, 03.08.2023
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10:07 03.08.2023 (обновлено: 12:57 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/norvegiya-1887911157.html
Еще одну страну включили в перечень недружественных государств
Еще одну страну включили в перечень недружественных государств - РИА Новости, 03.08.2023
Еще одну страну включили в перечень недружественных государств
Список стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств, пополнился Норвегией, сообщила пресс-служба РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:07
2023-08-03T12:57
норвегия
россия
в мире
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Список стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств, пополнился Норвегией, сообщила пресс-служба правительства.&quot;Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России&quot;, — отметили в Белом доме.За Норвегией закреплен лимит в 27 человек.Сейчас ограничения введены в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, Словакии. Перечень может расширяться.В апреле этого года норвежские власти объявили о высылке 15 сотрудников посольства России и аппарата военного атташе для "сокращения нежелательной разведывательной деятельности". Москва в ответ объявила персонами нон грата десять представителей посольства Норвегии.
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норвегия, россия, в мире
Норвегия, Россия, В мире
Еще одну страну включили в перечень недружественных государств

Правительство заявило о внесении 3 августа Норвегии в список недружественных России стран

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание посольства Королевства Норвегии в Москве
Здание посольства Королевства Норвегии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание посольства Королевства Норвегии в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Список стран, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств, пополнился Норвегией, сообщила пресс-служба правительства.
«

"Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России", — отметили в Белом доме.

За Норвегией закреплен лимит в 27 человек.
Сейчас ограничения введены в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, Словакии. Перечень может расширяться.
В апреле этого года норвежские власти объявили о высылке 15 сотрудников посольства России и аппарата военного атташе для "сокращения нежелательной разведывательной деятельности". Москва в ответ объявила персонами нон грата десять представителей посольства Норвегии.
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