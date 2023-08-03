https://ria.ru/20230803/niger-1888069258.html

В Нигере заблокировали вещание France 24 и RFI

В Нигере заблокировали вещание France 24 и RFI - РИА Новости, 03.08.2023

В Нигере заблокировали вещание France 24 и RFI

Вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24 было остановлено в Нигере спустя неделю после государственного... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T20:54

2023-08-03T20:54

2023-08-03T20:54

нигер

мали

france 24

переворот в нигере — 2023

мохамед базум

африка

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ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24 было остановлено в Нигере спустя неделю после государственного переворота, сообщила медиагруппа "Франс Медиа Монд" в коммюнике. "По информации многочисленных источников на месте, вещание RFI и France24 в стране было остановлено. Франс Медиа Монд осуждает это решение, принятое вне установленных правовых рамок", - говорится в тексте релиза.Отмечается, что данные СМИ уже подвергались цензуре в Мали и Буркина-Фасо в последние месяцы. RFI и France24 являются основными иновещательными французскими медиа в Африке, освещающими французскую точку зрения на события в мире и на континенте. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230803/perevorot-1888063961.html

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нигер, мали, france 24, переворот в нигере — 2023, мохамед базум, африка