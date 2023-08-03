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В Нигере заблокировали вещание France 24 и RFI - РИА Новости, 03.08.2023
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20:54 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/niger-1888069258.html
В Нигере заблокировали вещание France 24 и RFI
В Нигере заблокировали вещание France 24 и RFI - РИА Новости, 03.08.2023
В Нигере заблокировали вещание France 24 и RFI
Вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24 было остановлено в Нигере спустя неделю после государственного... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T20:54
2023-08-03T20:54
нигер
мали
france 24
переворот в нигере — 2023
мохамед базум
африка
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ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24 было остановлено в Нигере спустя неделю после государственного переворота, сообщила медиагруппа "Франс Медиа Монд" в коммюнике. "По информации многочисленных источников на месте, вещание RFI и France24 в стране было остановлено. Франс Медиа Монд осуждает это решение, принятое вне установленных правовых рамок", - говорится в тексте релиза.Отмечается, что данные СМИ уже подвергались цензуре в Мали и Буркина-Фасо в последние месяцы. RFI и France24 являются основными иновещательными французскими медиа в Африке, освещающими французскую точку зрения на события в мире и на континенте. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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нигер, мали, france 24, переворот в нигере — 2023, мохамед базум, африка
Нигер, Мали, France 24, Переворот в Нигере — 2023, Мохамед Базум, Африка
В Нигере заблокировали вещание France 24 и RFI

В Нигере спустя неделю после госпереворота остановили вещание France 24 и RFI

© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24 было остановлено в Нигере спустя неделю после государственного переворота, сообщила медиагруппа "Франс Медиа Монд" в коммюнике.
"По информации многочисленных источников на месте, вещание RFI и France24 в стране было остановлено. Франс Медиа Монд осуждает это решение, принятое вне установленных правовых рамок", - говорится в тексте релиза.
Отмечается, что данные СМИ уже подвергались цензуре в Мали и Буркина-Фасо в последние месяцы.
RFI и France24 являются основными иновещательными французскими медиа в Африке, освещающими французскую точку зрения на события в мире и на континенте.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Демонстрация в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В столице Нигера прошли многотысячные акции в поддержку мятежников
Вчера, 20:20
 
НигерМалиFrance 24Переворот в Нигере — 2023Мохамед БазумАфрика
 
 
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