В Нигере заблокировали вещание France 24 и RFI
В Нигере спустя неделю после госпереворота остановили вещание France 24 и RFI
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
ПАРИЖ, 3 авг - РИА Новости. Вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France 24 было остановлено в Нигере спустя неделю после государственного переворота, сообщила медиагруппа "Франс Медиа Монд" в коммюнике.
"По информации многочисленных источников на месте, вещание RFI и France24 в стране было остановлено. Франс Медиа Монд осуждает это решение, принятое вне установленных правовых рамок", - говорится в тексте релиза.
Отмечается, что данные СМИ уже подвергались цензуре в Мали и Буркина-Фасо в последние месяцы.
RFI и France24 являются основными иновещательными французскими медиа в Африке, освещающими французскую точку зрения на события в мире и на континенте.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".