Рейтинг@Mail.ru
Представитель мятежников Нигера посетил Буркина-Фасо - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 03.08.2023 (обновлено: 17:09 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/niger-1888019058.html
Представитель мятежников Нигера посетил Буркина-Фасо
Представитель мятежников Нигера посетил Буркина-Фасо - РИА Новости, 03.08.2023
Представитель мятежников Нигера посетил Буркина-Фасо
Представитель "Национального совета по защите отечества" Нигера, который был создан мятежниками после смещения президента страны, встретился 2 августа с... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:59
2023-08-03T17:09
в мире
буркина-фасо
нигер
мали
мохамед базум
муаммар каддафи
африканский союз
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887527744_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_ab442aeeb7e8847fd280aa103441ad18.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Представитель "Национального совета по защите отечества" Нигера, который был создан мятежниками после смещения президента страны, встретился 2 августа с временным президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, передает радиостанция RFI со ссылкой на коммюнике властей Буркина-Фасо. "Генерал Салифу Моди, второй человек в "Национальном совете по защите отечества", который сместил 26 июля президента Нигера Мохамеда Базума, прибыл в Буркина-Фасо 2 августа 2023 после визита в Мали", - сообщила радиостанция. Как заявил генерал Моди, новые власти Нигера не желают того, чтобы их страна стала новой Ливией, имея в виду военное вмешательство западных стран, которое привело к свержению Муаммара Каддафи в 2011 году. Моди добавил, что Нигер и Буркина-Фасо объединят усилия с тем, чтобы этого не произошло. Нигер в координации с Буркина-Фасо предпримет ряд мер с тем, чтобы обеспечить безопасность населения двух стран, сообщил генерал Моди, не уточняя деталей. Накануне сообщалось, что делегация мятежников Нигера во главе с Салифу Моди прибыла в Мали для встречи с властями страны. В настоящее время в Буркина-Фасо и Мали действуют военные правительства, которые возникли в результате мятежей. Военные Нигера 26 июля во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230803/niger-1887917206.html
https://ria.ru/20230801/voyna-1887508471.html
буркина-фасо
нигер
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887527744_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8af7e1d31e1eea40184c00c5ff75917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, буркина-фасо, нигер, мали, мохамед базум, муаммар каддафи, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Буркина-Фасо, Нигер, Мали, Мохамед Базум, Муаммар Каддафи, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
Представитель мятежников Нигера посетил Буркина-Фасо

Представитель мятежников Нигера встретился с временным президентом Буркина-Фасо Траоре

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Представитель "Национального совета по защите отечества" Нигера, который был создан мятежниками после смещения президента страны, встретился 2 августа с временным президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, передает радиостанция RFI со ссылкой на коммюнике властей Буркина-Фасо.
"Генерал Салифу Моди, второй человек в "Национальном совете по защите отечества", который сместил 26 июля президента Нигера Мохамеда Базума, прибыл в Буркина-Фасо 2 августа 2023 после визита в Мали", - сообщила радиостанция.
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Вице-премьер Италии не увидел "руки Кремля" в перевороте в Нигере
Вчера, 10:37
Как заявил генерал Моди, новые власти Нигера не желают того, чтобы их страна стала новой Ливией, имея в виду военное вмешательство западных стран, которое привело к свержению Муаммара Каддафи в 2011 году. Моди добавил, что Нигер и Буркина-Фасо объединят усилия с тем, чтобы этого не произошло.
Нигер в координации с Буркина-Фасо предпримет ряд мер с тем, чтобы обеспечить безопасность населения двух стран, сообщил генерал Моди, не уточняя деталей.
Накануне сообщалось, что делегация мятежников Нигера во главе с Салифу Моди прибыла в Мали для встречи с властями страны.
В настоящее время в Буркина-Фасо и Мали действуют военные правительства, которые возникли в результате мятежей.
Военные Нигера 26 июля во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Буркина-Фасо и Мали предостерегли от вторжения в Нигер
1 августа, 07:20
 
В миреБуркина-ФасоНигерМалиМохамед БазумМуаммар КаддафиАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала