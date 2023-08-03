https://ria.ru/20230803/niger-1888019058.html

Представитель мятежников Нигера посетил Буркина-Фасо

Представитель мятежников Нигера посетил Буркина-Фасо - РИА Новости, 03.08.2023

Представитель мятежников Нигера посетил Буркина-Фасо

Представитель "Национального совета по защите отечества" Нигера, который был создан мятежниками после смещения президента страны, встретился 2 августа с... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:59

2023-08-03T16:59

2023-08-03T17:09

в мире

буркина-фасо

нигер

мали

мохамед базум

муаммар каддафи

африканский союз

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Представитель "Национального совета по защите отечества" Нигера, который был создан мятежниками после смещения президента страны, встретился 2 августа с временным президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, передает радиостанция RFI со ссылкой на коммюнике властей Буркина-Фасо. "Генерал Салифу Моди, второй человек в "Национальном совете по защите отечества", который сместил 26 июля президента Нигера Мохамеда Базума, прибыл в Буркина-Фасо 2 августа 2023 после визита в Мали", - сообщила радиостанция. Как заявил генерал Моди, новые власти Нигера не желают того, чтобы их страна стала новой Ливией, имея в виду военное вмешательство западных стран, которое привело к свержению Муаммара Каддафи в 2011 году. Моди добавил, что Нигер и Буркина-Фасо объединят усилия с тем, чтобы этого не произошло. Нигер в координации с Буркина-Фасо предпримет ряд мер с тем, чтобы обеспечить безопасность населения двух стран, сообщил генерал Моди, не уточняя деталей. Накануне сообщалось, что делегация мятежников Нигера во главе с Салифу Моди прибыла в Мали для встречи с властями страны. В настоящее время в Буркина-Фасо и Мали действуют военные правительства, которые возникли в результате мятежей. Военные Нигера 26 июля во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230803/niger-1887917206.html

https://ria.ru/20230801/voyna-1887508471.html

буркина-фасо

нигер

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, буркина-фасо, нигер, мали, мохамед базум, муаммар каддафи, африканский союз, переворот в нигере — 2023