https://ria.ru/20230803/niger-1887889271.html

США сохраняют посольство в Нигере и хотят прислать нового посла

США сохраняют посольство в Нигере и хотят прислать нового посла - РИА Новости, 03.08.2023

США сохраняют посольство в Нигере и хотят прислать нового посла

США сохраняют посольство в Нигере, несмотря на эвакуацию части его сотрудников, продолжают дипломатические контакты с африканским государством и рассчитывают на РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T02:08

2023-08-03T02:08

2023-08-03T02:08

в мире

сша

нигер

мохамед базум

ниамей

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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. США сохраняют посольство в Нигере, несмотря на эвакуацию части его сотрудников, продолжают дипломатические контакты с африканским государством и рассчитывают на скорый приезд туда нового американского посла, сообщил госдепартамент. После того как местные силовики поместили под домашний арест президента Мохамеда Базума, госдепартамент отдал распоряжение об отъезде неосновного персонала посольства в Ниамее и семей дипломатов. "Посольство США остается открытым для ограниченного экстренного обслуживания американских граждан... Мы продолжаем дипломатическое взаимодействие на самых высоких уровнях", - сказано в пресс-релизе. В госдепартаменте добавили, что рассчитывают на скорый приезд в Ниамей Кэтлин Фитцгиббон, которую американский сенат недавно утвердил в должности нового посла США в Нигере.

https://ria.ru/20230803/evakuatsiya-1887888170.html

https://ria.ru/20230802/perevorot-1887882143.html

сша

нигер

ниамей

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в мире, сша, нигер, мохамед базум, ниамей