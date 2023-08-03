Рейтинг@Mail.ru
США сохраняют посольство в Нигере и хотят прислать нового посла - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/niger-1887889271.html
США сохраняют посольство в Нигере и хотят прислать нового посла
США сохраняют посольство в Нигере и хотят прислать нового посла - РИА Новости, 03.08.2023
США сохраняют посольство в Нигере и хотят прислать нового посла
США сохраняют посольство в Нигере, несмотря на эвакуацию части его сотрудников, продолжают дипломатические контакты с африканским государством и рассчитывают на РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T02:08
2023-08-03T02:08
в мире
сша
нигер
мохамед базум
ниамей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886463143_0:72:2048:1224_1920x0_80_0_0_e6fcc6ac0c45a6af2582b2a271e63d72.jpg
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. США сохраняют посольство в Нигере, несмотря на эвакуацию части его сотрудников, продолжают дипломатические контакты с африканским государством и рассчитывают на скорый приезд туда нового американского посла, сообщил госдепартамент. После того как местные силовики поместили под домашний арест президента Мохамеда Базума, госдепартамент отдал распоряжение об отъезде неосновного персонала посольства в Ниамее и семей дипломатов. "Посольство США остается открытым для ограниченного экстренного обслуживания американских граждан... Мы продолжаем дипломатическое взаимодействие на самых высоких уровнях", - сказано в пресс-релизе. В госдепартаменте добавили, что рассчитывают на скорый приезд в Ниамей Кэтлин Фитцгиббон, которую американский сенат недавно утвердил в должности нового посла США в Нигере.
https://ria.ru/20230803/evakuatsiya-1887888170.html
https://ria.ru/20230802/perevorot-1887882143.html
сша
нигер
ниамей
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886463143_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_239a926ab1ad66be280d58b898a54527.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нигер, мохамед базум, ниамей
В мире, США, Нигер, Мохамед Базум, Ниамей
США сохраняют посольство в Нигере и хотят прислать нового посла

Госдеп: США сохраняют посольство в Нигере и хотят скоро прислать нового посла

© AP Photo / Sam MednickПустая улица в Ниамее, Нигер.
Пустая улица в Ниамее, Нигер. - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Пустая улица в Ниамее, Нигер.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. США сохраняют посольство в Нигере, несмотря на эвакуацию части его сотрудников, продолжают дипломатические контакты с африканским государством и рассчитывают на скорый приезд туда нового американского посла, сообщил госдепартамент.
После того как местные силовики поместили под домашний арест президента Мохамеда Базума, госдепартамент отдал распоряжение об отъезде неосновного персонала посольства в Ниамее и семей дипломатов.
Жандармы на улице в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
США эвакуируют из Нигера неосновной дипсостав
01:49
"Посольство США остается открытым для ограниченного экстренного обслуживания американских граждан... Мы продолжаем дипломатическое взаимодействие на самых высоких уровнях", - сказано в пресс-релизе.
В госдепартаменте добавили, что рассчитывают на скорый приезд в Ниамей Кэтлин Фитцгиббон, которую американский сенат недавно утвердил в должности нового посла США в Нигере.
Урановый рудник в Нигере - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Эксперт: военное вмешательство в дела Нигера крайне сложно представить
Вчера, 23:14
 
В миреСШАНигерМохамед БазумНиамей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала