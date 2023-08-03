https://ria.ru/20230803/nezhelatelnye-1887892149.html
Число признанных нежелательными зарубежных НПО выросло почти в четыре раза
Число признанных нежелательными зарубежных НПО выросло почти в четыре раза - РИА Новости, 03.08.2023
Число признанных нежелательными зарубежных НПО выросло почти в четыре раза
В первом полугодии в России признали нежелательной деятельность 27 международных неправительственных организаций против семи за аналогичный период 2022 года,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T03:35
2023-08-03T03:35
2023-08-03T05:41
россия
greenpeace
агора
всемирный фонд дикой природы
политика
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В первом полугодии в России признали нежелательной деятельность 27 международных неправительственных организаций против семи за аналогичный период 2022 года, рассказали РИА Новости в Генеральной прокуратуре.Объектами особого внимания прокуратуры стали иностранные и международные организации, деятельность которых направлена на вмешательство во внутренние дела страны, отмечает ведомство."Приняты решения о признании нежелательной на территории России деятельности 27 (в первом полугодии 2022 года — семи) иностранных и международных неправительственных организаций, угрожающих безопасности государства", — говорится в сообщении.В частности, признана нежелательной деятельность в России таких НПО, как Greenpeace, Transparеncy International, Международная правозащитная группа "Агора", WWF, Human Rights House Foundation (HRHF, "Фонд Дом Прав Человека").Впоследствии Минюст России внес их в соответствующий перечень.
https://ria.ru/20230725/dozhd-1886186381.html
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россия, greenpeace, агора, всемирный фонд дикой природы, политика
Россия, Greenpeace, Агора, Всемирный фонд дикой природы, Политика
Число признанных нежелательными зарубежных НПО выросло почти в четыре раза
Генпрокуратура: число признанных нежелательными зарубежных НПО выросло почти в четыре раза