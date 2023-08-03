https://ria.ru/20230803/nauka-1887955645.html

В России создана модель системы для предотвращения авиакатастроф

В России создана модель системы для предотвращения авиакатастроф - РИА Новости, 03.08.2023

В России создана модель системы для предотвращения авиакатастроф

Студент Самарского университета им. Королева разработал экспериментальную установку, которая будет сигнализировать о воде в авиатопливе, чем поможет... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:20

2023-08-03T14:20

2023-08-03T14:21

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

самарский университет

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авиация

общество

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САМАРА, 3 авг - РИА Новости. Студент Самарского университета им. Королева разработал экспериментальную установку, которая будет сигнализировать о воде в авиатопливе, чем поможет предотвращать авиакатастрофы, связанные с образованием льда в топливе во время полета, сообщила пресс-служба вуза. "Разрабатываемое устройство будет устанавливаться на авиационные топливозаправщики, как мобильные, так и стационарные, и по принципу своей работы будет напоминать систему лазерной сигнализации… Самарская система контроля будет внутри топливопровода просвечивать лазером закачиваемое в самолет топливо в поисках вкраплений воды. Если в зоне ответственности датчика окажется капелька воды, лазерный луч рассеется на ней определенным образом и сработает тревога", - говорится в сообщении. По данным вуза, ожидается, что проект будет реализован в течение двух лет. "В настоящее время собрана лабораторная экспериментальная установка, на ней проводится комплекс исследований, по результатам которых будет создан рабочий макет датчика. На финальной стадии разработку планируется запатентовать", - отмечается в сообщении. Согласно проектным характеристикам, разработка будет обладать высокой чувствительностью, датчик сможет в реальном времени автоматически обнаруживать воду в концентрации одной массовой доли на миллион, что составляет примерно одну пятую чайной ложки воды на тонну керосина, при этом быстродействие срабатывания прибора составит доли секунды, то есть если норма концентрации воды будет превышена, можно будет оперативно остановить подачу топлива. Автор проекта Андрей Пономарев отметил, что система поможет предотвращать авиационные ЧП, связанные с образованием льда в топливе во время полета. "При заправке авиатехники в аэропортах необходим тщательный мониторинг наличия капель воды в топливе. Некоторое количество воды попадает в керосин прямо из окружающей атмосферы, также в топливо может попасть конденсат со стенок топливного резервуара. Во время полета, когда температура за бортом ниже нуля, в керосине из капелек воды могут образовываться кристаллы льда, что приводит к возникновению ледяных "засоров" в системе топливоподачи. Это чревато перебоями в работе двигателей и может стать причиной авиакатастрофы", - цитирует слова студента пресс-служба. По его словам, отечественных датчиков подобного типа в России пока не производят, а зарубежные оптические датчики очень дорогие и стоят около 20 тысяч евро. "Наша же система в случае ее серийного производства будет стоить на порядок дешевле, при этом все комплектующие в ней будут отечественными", - пояснил Пономарев.

https://ria.ru/20230711/nauka-1882418002.html

https://ria.ru/20221108/samarskiy_universitet-1829656177.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, самарский университет, самара, авиация, общество