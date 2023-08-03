https://ria.ru/20230803/nato-1887923257.html

НАТО вышла из-под контроля на Украине, заявила известная актриса

НАТО вышла из-под контроля на Украине, заявила известная актриса - РИА Новости, 03.08.2023

НАТО вышла из-под контроля на Украине, заявила известная актриса

Американская актриса, обладатель многочисленных кинопремий Сьюзен Сарандон считает, что НАТО "вышла из-за под контроля" в связи с конфликтом на Украине и должна РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T11:05

2023-08-03T11:05

2023-08-03T11:22

украина

россия

китай

нато

в мире

специальная военная операция на украине

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РИМ, 3 авг – РИА Новости. Американская актриса, обладатель многочисленных кинопремий Сьюзен Сарандон считает, что НАТО "вышла из-за под контроля" в связи с конфликтом на Украине и должна начать переговоры. Ее слова приводит итальянская газета il Messaggero."Учитывая то, что я пацифистка, я считаю, что НАТО вышла из-под контроля, в то время как она должна начать дипломатические переговоры", - заявила Сарандон. "Ведется война по доверенности, которая началась еще до вторжения в Украину с нарушения Минских соглашений", - сказала актриса, . По ее словам, на Западе "хотят ослабить Россию из-за ее отношений с Китаем, что нас пугает". Актриса, которая приехала в Италию для участия в кинофестивале в Катандзаро, отметила, что боевые действия может остановить "только дипломатия". Сьюзен Сарандон получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль ("Мертвец идет") в 1996 году. Актриса сыграла более чем в 50 фильмах, в 1990-х она практически ежегодно номинировалась на "Оскар", "Золотой глобус" или BAFTA. Особенно известна по фильмам "Тельма и Луиза", "Иствикские ведьмы" и "Облачный атлас"

https://ria.ru/20230801/rossiya-1887621095.html

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887831756.html

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китай

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