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НАТО вышла из-под контроля на Украине, заявила известная актриса - РИА Новости, 03.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 03.08.2023 (обновлено: 11:22 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/nato-1887923257.html
НАТО вышла из-под контроля на Украине, заявила известная актриса
НАТО вышла из-под контроля на Украине, заявила известная актриса - РИА Новости, 03.08.2023
НАТО вышла из-под контроля на Украине, заявила известная актриса
Американская актриса, обладатель многочисленных кинопремий Сьюзен Сарандон считает, что НАТО "вышла из-за под контроля" в связи с конфликтом на Украине и должна РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:05
2023-08-03T11:22
украина
россия
китай
нато
в мире
специальная военная операция на украине
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РИМ, 3 авг – РИА Новости. Американская актриса, обладатель многочисленных кинопремий Сьюзен Сарандон считает, что НАТО "вышла из-за под контроля" в связи с конфликтом на Украине и должна начать переговоры. Ее слова приводит итальянская газета il Messaggero."Учитывая то, что я пацифистка, я считаю, что НАТО вышла из-под контроля, в то время как она должна начать дипломатические переговоры", - заявила Сарандон. "Ведется война по доверенности, которая началась еще до вторжения в Украину с нарушения Минских соглашений", - сказала актриса, . По ее словам, на Западе "хотят ослабить Россию из-за ее отношений с Китаем, что нас пугает". Актриса, которая приехала в Италию для участия в кинофестивале в Катандзаро, отметила, что боевые действия может остановить "только дипломатия". Сьюзен Сарандон получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль ("Мертвец идет") в 1996 году. Актриса сыграла более чем в 50 фильмах, в 1990-х она практически ежегодно номинировалась на "Оскар", "Золотой глобус" или BAFTA. Особенно известна по фильмам "Тельма и Луиза", "Иствикские ведьмы" и "Облачный атлас"
https://ria.ru/20230801/rossiya-1887621095.html
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887831756.html
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украина, россия, китай, нато, в мире
Украина, Россия, Китай, НАТО, В мире, Специальная военная операция на Украине
НАТО вышла из-под контроля на Украине, заявила известная актриса

Американская актриса Сьюзен Сарандон считает, что НАТО вышла из-под контроля на Украине

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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РИМ, 3 авг – РИА Новости. Американская актриса, обладатель многочисленных кинопремий Сьюзен Сарандон считает, что НАТО "вышла из-за под контроля" в связи с конфликтом на Украине и должна начать переговоры. Ее слова приводит итальянская газета il Messaggero.
«
"Учитывая то, что я пацифистка, я считаю, что НАТО вышла из-под контроля, в то время как она должна начать дипломатические переговоры", - заявила Сарандон.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Глава Никарагуа заявил о решимости НАТО и США победить Россию
1 августа, 15:19
«
"Ведется война по доверенности, которая началась еще до вторжения в Украину с нарушения Минских соглашений", - сказала актриса, .
По ее словам, на Западе "хотят ослабить Россию из-за ее отношений с Китаем, что нас пугает". Актриса, которая приехала в Италию для участия в кинофестивале в Катандзаро, отметила, что боевые действия может остановить "только дипломатия".
Сьюзен Сарандон получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль ("Мертвец идет") в 1996 году. Актриса сыграла более чем в 50 фильмах, в 1990-х она практически ежегодно номинировалась на "Оскар", "Золотой глобус" или BAFTA. Особенно известна по фильмам "Тельма и Луиза", "Иствикские ведьмы" и "Облачный атлас"
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