Рейтинг@Mail.ru
Самарская полиция задержала заместителя регионального минздрава - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/mvd-1888073169.html
Самарская полиция задержала заместителя регионального минздрава
Самарская полиция задержала заместителя регионального минздрава - РИА Новости, 03.08.2023
Самарская полиция задержала заместителя регионального минздрава
Полицейские в Самаре в рамках расследования ранее возбужденного дела о хищении бюджетных денег задержали заместителя главы регионального минздрава Асланбека... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T21:29
2023-08-03T21:29
происшествия
самарская область
самара
россия
дмитрий азаров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
САМАРА, 3 авг - РИА Новости. Полицейские в Самаре в рамках расследования ранее возбужденного дела о хищении бюджетных денег задержали заместителя главы регионального минздрава Асланбека Майрамукаева, сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД. "Сегодня в Самаре сотрудниками полиции задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев. Оперативные мероприятия полицейскими проводятся в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области, подозреваемого в хищении бюджетных денежных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования", - говорится в сообщении ведомства. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что полицейские провели обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, на тот момент никто не был задержан. В телеграм-канале Вaza утверждалось, что сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Губернатор Дмитрий Азаров уточнил, что работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно и следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу. В пресс-службе регионального главка уточнили, что сотрудники ГУ МВД России по Самарской области проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела.
https://ria.ru/20230802/kater-1887819108.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230727/mvd-mus-1886522302.html
самарская область
самара
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область, самара, россия, дмитрий азаров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Самарская область, Самара, Россия, Дмитрий Азаров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Самарская полиция задержала заместителя регионального минздрава

МВД: полицейские в Самаре задержали заместителя главы минздрава региона Майрамукаева

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 3 авг - РИА Новости. Полицейские в Самаре в рамках расследования ранее возбужденного дела о хищении бюджетных денег задержали заместителя главы регионального минздрава Асланбека Майрамукаева, сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД.
"Сегодня в Самаре сотрудниками полиции задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев. Оперативные мероприятия полицейскими проводятся в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области, подозреваемого в хищении бюджетных денежных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования", - говорится в сообщении ведомства.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Минздрав рассказал о состоянии девочки, попавшей под винт катера в Самаре
2 августа, 16:35
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что полицейские провели обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, на тот момент никто не был задержан. В телеграм-канале Вaza утверждалось, что сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Губернатор Дмитрий Азаров уточнил, что работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно и следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу.
В пресс-службе регионального главка уточнили, что сотрудники ГУ МВД России по Самарской области проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
МВД России объявило в розыск еще одного судью МУС
27 июля, 08:27
 
ПроисшествияСамарская областьСамараРоссияДмитрий АзаровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала