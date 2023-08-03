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Самарская полиция задержала заместителя регионального минздрава
Самарская полиция задержала заместителя регионального минздрава - РИА Новости, 03.08.2023
Самарская полиция задержала заместителя регионального минздрава
Полицейские в Самаре в рамках расследования ранее возбужденного дела о хищении бюджетных денег задержали заместителя главы регионального минздрава Асланбека... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T21:29
2023-08-03T21:29
2023-08-03T21:29
происшествия
самарская область
самара
россия
дмитрий азаров
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САМАРА, 3 авг - РИА Новости. Полицейские в Самаре в рамках расследования ранее возбужденного дела о хищении бюджетных денег задержали заместителя главы регионального минздрава Асланбека Майрамукаева, сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД. "Сегодня в Самаре сотрудниками полиции задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев. Оперативные мероприятия полицейскими проводятся в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области, подозреваемого в хищении бюджетных денежных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования", - говорится в сообщении ведомства. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что полицейские провели обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, на тот момент никто не был задержан. В телеграм-канале Вaza утверждалось, что сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Губернатор Дмитрий Азаров уточнил, что работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно и следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу. В пресс-службе регионального главка уточнили, что сотрудники ГУ МВД России по Самарской области проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела.
https://ria.ru/20230802/kater-1887819108.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230727/mvd-mus-1886522302.html
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происшествия, самарская область, самара, россия, дмитрий азаров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Самарская область, Самара, Россия, Дмитрий Азаров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Самарская полиция задержала заместителя регионального минздрава
МВД: полицейские в Самаре задержали заместителя главы минздрава региона Майрамукаева