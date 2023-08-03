https://ria.ru/20230803/mvd-1888073169.html

Самарская полиция задержала заместителя регионального минздрава

Самарская полиция задержала заместителя регионального минздрава - РИА Новости, 03.08.2023

Самарская полиция задержала заместителя регионального минздрава

Полицейские в Самаре в рамках расследования ранее возбужденного дела о хищении бюджетных денег задержали заместителя главы регионального минздрава Асланбека... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T21:29

2023-08-03T21:29

2023-08-03T21:29

происшествия

самарская область

самара

россия

дмитрий азаров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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САМАРА, 3 авг - РИА Новости. Полицейские в Самаре в рамках расследования ранее возбужденного дела о хищении бюджетных денег задержали заместителя главы регионального минздрава Асланбека Майрамукаева, сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД. "Сегодня в Самаре сотрудниками полиции задержан заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев. Оперативные мероприятия полицейскими проводятся в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении заместителя главного врача одного из бюджетных учреждений здравоохранения области, подозреваемого в хищении бюджетных денежных средств при заключении договора поставки медицинского оборудования", - говорится в сообщении ведомства. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что полицейские провели обыски в министерстве здравоохранения Самарской области, на тот момент никто не был задержан. В телеграм-канале Вaza утверждалось, что сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева, который руководит департаментом фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Губернатор Дмитрий Азаров уточнил, что работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно и следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу. В пресс-службе регионального главка уточнили, что сотрудники ГУ МВД России по Самарской области проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

https://ria.ru/20230802/kater-1887819108.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230727/mvd-mus-1886522302.html

самарская область

самара

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происшествия, самарская область, самара, россия, дмитрий азаров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)