В Кремле отреагировали на заявления СБУ об атаках на Крымский мост
Песков назвал заявления СБУ о причастности к атакам на Крымский мост лишним подтверждением
Поврежденная часть Крымского моста. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "лишним подтверждением" заявлений России слова секретаря совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова об участии службы безопасности Украины в обеих атаках на Крымский мост и напомнил, что российская сторона это знала.
Ранее Данилов подтвердил, что Служба безопасности Украины принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.
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"Мы об этом говорили и в первый раз, и во второй раз. Собственно, у нас была такая информация, мы это знали. Поэтому — ну лишнее подтверждение, да", — сказал Песков, комментируя заявление Данилова.
Национальный антитеррористический комитет России 17 июля сообщил, что Киев в 03:00 совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал ребенок. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.