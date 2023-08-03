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В Киеве подтвердили причастность СБУ к обеим атакам на Крымский мост - РИА Новости, 03.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 03.08.2023 (обновлено: 10:11 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/most-1887910326.html
В Киеве подтвердили причастность СБУ к обеим атакам на Крымский мост
В Киеве подтвердили причастность СБУ к обеим атакам на Крымский мост - РИА Новости, 03.08.2023
В Киеве подтвердили причастность СБУ к обеим атакам на Крымский мост
Секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что Служба безопасности Украины принимала участие не только в первой, но и РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:02
2023-08-03T10:11
специальная военная операция на украине
украина
служба безопасности украины
совет национальной безопасности и обороны украины
в мире
алексей данилов
чп на крымском мосту
теракт на крымском мосту
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что Служба безопасности Украины принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля."Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случае", - заявил он в интервью, показанном на украинском телевидении.Также Данилов снова подтвердил, что Украина не может использовать западное оружие для ударов по России, но заявил, что это не распространяется на оружие, которое производит украинский ВПК. По его словам, Киев добился "определенных достижений" в этом. В данном контексте он упомянул репортаж CNN о создании Украиной морских дронов.Ранее, комментируя нападения киевского режима на гражданскую инфраструктуру РФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.Национальный антитеррористический комитет РФ 17 июля сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.
https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887699428.html
https://ria.ru/20230730/dron-1887167628.html
https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887763235.html
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украина, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире, алексей данилов, чп на крымском мосту, теракт на крымском мосту, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Служба безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире, Алексей Данилов, ЧП на Крымском мосту, Теракт на Крымском мосту, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве подтвердили причастность СБУ к обеим атакам на Крымский мост

Секретарь СНБО Украины Данилов подтвердил причастность СБУ к обеим атакам на Крымский мост

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоврежденная часть Крымского моста
Поврежденная часть Крымского моста - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поврежденная часть Крымского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что Служба безопасности Украины принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.
"Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случае", - заявил он в интервью, показанном на украинском телевидении.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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Также Данилов снова подтвердил, что Украина не может использовать западное оружие для ударов по России, но заявил, что это не распространяется на оружие, которое производит украинский ВПК. По его словам, Киев добился "определенных достижений" в этом. В данном контексте он упомянул репортаж CNN о создании Украиной морских дронов.
Ранее, комментируя нападения киевского режима на гражданскую инфраструктуру РФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
СМИ показали беспилотники, атаковавшие Крымский мост
30 июля, 10:08
Национальный антитеррористический комитет РФ 17 июля сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСлужба безопасности УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВ миреАлексей ДаниловЧП на Крымском мостуТеракт на Крымском мостуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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