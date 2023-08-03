https://ria.ru/20230803/most-1887910326.html

В Киеве подтвердили причастность СБУ к обеим атакам на Крымский мост

В Киеве подтвердили причастность СБУ к обеим атакам на Крымский мост - РИА Новости, 03.08.2023

В Киеве подтвердили причастность СБУ к обеим атакам на Крымский мост

Секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что Служба безопасности Украины принимала участие не только в первой, но и РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:02

2023-08-03T10:02

2023-08-03T10:11

специальная военная операция на украине

украина

служба безопасности украины

совет национальной безопасности и обороны украины

в мире

алексей данилов

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теракт на крымском мосту

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что Служба безопасности Украины принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля."Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случае", - заявил он в интервью, показанном на украинском телевидении.Также Данилов снова подтвердил, что Украина не может использовать западное оружие для ударов по России, но заявил, что это не распространяется на оружие, которое производит украинский ВПК. По его словам, Киев добился "определенных достижений" в этом. В данном контексте он упомянул репортаж CNN о создании Украиной морских дронов.Ранее, комментируя нападения киевского режима на гражданскую инфраструктуру РФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.Национальный антитеррористический комитет РФ 17 июля сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.

https://ria.ru/20230801/zelenskiy-1887699428.html

https://ria.ru/20230730/dron-1887167628.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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