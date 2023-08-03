https://ria.ru/20230803/moskva-1887936518.html

Качество воздуха в Москве улучшилось на 60% относительно 2010 года

Качество воздуха в Москве улучшилось на 60% относительно 2010 года - РИА Новости, 03.08.2023

Качество воздуха в Москве улучшилось на 60% относительно 2010 года

Качество воздуха в столице улучшилось на 60% по сравнению с показателями 2010 года, такого результата удалось добиться в том числе за счет введения новых... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:23

2023-08-03T12:23

2023-08-03T12:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Качество воздуха в столице улучшилось на 60% по сравнению с показателями 2010 года, такого результата удалось добиться в том числе за счет введения новых экологичных видов транспорта и расширения московского метро, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. "В общем на 60% у нас качество воздуха по сравнению с 2010 улучшилось, и вот как раз за счет тех мер, которые мы в различных сферах предпринимали. Это и градполитика, это и строительство новых развязок, введение новых экологически чистых видов транспорта, МЦД, МЦК, строительство метрополитена, такое грандиозное, которое сопоставимо с советским периодом. То есть за 10 лет мы построили столько же, сколько советская власть за 70 лет в нашем городе", - сказал Кульбачевский в ходе панельной дискуссии "Городская экология и здоровье: слагаемые качественной окружающей среды" на Московском урбанистическом форуме. По словам эксперта, улучшение качества воздуха в Москве напрямую зависит не только от изменений в сфере транспорта, но и от модернизации промышленности. "Воздух у нас улучшился, непосредственно, от промышленных предприятий... за счет модернизации промышленных объектов, это и ТЭЦ, и топливно-энергетический комплекс. Мощности переведены на природный газ, что нам позволяет уже снизить выбросы вредных веществ, в том числе и парниковых газов до 30%", - добавил Кульбачевский. Также в Москве имеет место и улучшение качества воздуха и почв. Это результат мер по введению вакуумной техники, мойке дорог и тротуаров, совершенствовании регламентов содержания и уборки дорог и территорий. Качество воды в Москве улучшилось за счет снижения концентрации аммонийного азота на 67%, также концентрация нефтепродуктов и металлов снизилась в два раза. Количество "условно чистых" и "слабозагрязненных рек" наоборот увеличилось в 3,5 раза, сообщил Кульбачевский. "Надо отметить то, что опять влияет на здоровье наших граждан, жителей Москвы - это качество питьевой воды. В Москве оно находится на мировом уровне, у нас нет, скажем так, никаких проблем с этим, поэтому мы обеспечиваем всех наших жителей качественной питьевой водой, что очень важно", - отметил эксперт.

https://realty.ria.ru/20230803/moskva-1887770219.html

https://ria.ru/20230803/moskva-1887906807.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, антон кульбачевский, московское центральное кольцо (мцк)