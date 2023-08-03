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Блинкен обвинил Россию в шантаже других стран Черным морем

Блинкен обвинил Россию в шантаже других стран Черным морем - РИА Новости, 03.08.2023

Блинкен обвинил Россию в шантаже других стран Черным морем

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Совбезе ООН, обвинил Россию в якобы использовании черноморских торговых путей в качестве шантажа. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T18:30

2023-08-03T18:30

2023-08-03T18:30

в мире

россия

черное море

энтони блинкен

сша

зерновая сделка

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ООН, 3 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Совбезе ООН, обвинил Россию в якобы использовании черноморских торговых путей в качестве шантажа. Госсекретарь упрекнул Россию за выход из зерновой сделки, однако не упомянул, что Запад по ней не выполняет обязательств перед Москвой. Госсекретарь лишь в очередной раз повторил тезис о том, что западные санкции якобы не распространяются на российские продовольствие и удобрения. "Мы благодарны Турции и другим за работу для восстановления зерновой сделки. Каждый член этого совета, каждый член ООН должен сказать Москве: "Довольно, хватит использовать Черное море в качестве шантажа", - сказал Блинкен. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Он неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230801/pshenitsa-1887492871.html

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черное море

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, черное море, энтони блинкен, сша, зерновая сделка