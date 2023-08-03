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Блинкен обвинил Россию в шантаже других стран Черным морем - РИА Новости, 03.08.2023
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18:30 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/more-1888041354.html
Блинкен обвинил Россию в шантаже других стран Черным морем
Блинкен обвинил Россию в шантаже других стран Черным морем - РИА Новости, 03.08.2023
Блинкен обвинил Россию в шантаже других стран Черным морем
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Совбезе ООН, обвинил Россию в якобы использовании черноморских торговых путей в качестве шантажа. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:30
2023-08-03T18:30
в мире
россия
черное море
энтони блинкен
сша
зерновая сделка
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ООН, 3 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Совбезе ООН, обвинил Россию в якобы использовании черноморских торговых путей в качестве шантажа. Госсекретарь упрекнул Россию за выход из зерновой сделки, однако не упомянул, что Запад по ней не выполняет обязательств перед Москвой. Госсекретарь лишь в очередной раз повторил тезис о том, что западные санкции якобы не распространяются на российские продовольствие и удобрения. "Мы благодарны Турции и другим за работу для восстановления зерновой сделки. Каждый член этого совета, каждый член ООН должен сказать Москве: "Довольно, хватит использовать Черное море в качестве шантажа", - сказал Блинкен. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Он неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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черное море
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в мире, россия, черное море, энтони блинкен, сша, зерновая сделка
В мире, Россия, Черное море, Энтони Блинкен, США, Зерновая сделка
Блинкен обвинил Россию в шантаже других стран Черным морем

Блинкен утверждает, что Россия использует торговые пути Черного моря для шантажа

© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Совбезе ООН, обвинил Россию в якобы использовании черноморских торговых путей в качестве шантажа.
Госсекретарь упрекнул Россию за выход из зерновой сделки, однако не упомянул, что Запад по ней не выполняет обязательств перед Москвой. Госсекретарь лишь в очередной раз повторил тезис о том, что западные санкции якобы не распространяются на российские продовольствие и удобрения.
"Мы благодарны Турции и другим за работу для восстановления зерновой сделки. Каждый член этого совета, каждый член ООН должен сказать Москве: "Довольно, хватит использовать Черное море в качестве шантажа", - сказал Блинкен.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Он неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Цена на пшеницу в США упала ниже уровня на момент остановки зерновой сделки
1 августа, 01:32
 
В миреРоссияЧерное мореЭнтони БлинкенСШАЗерновая сделка
 
 
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