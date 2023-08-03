Блинкен обвинил Россию в шантаже других стран Черным морем
Блинкен утверждает, что Россия использует торговые пути Черного моря для шантажа
© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
ООН, 3 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Совбезе ООН, обвинил Россию в якобы использовании черноморских торговых путей в качестве шантажа.
Госсекретарь упрекнул Россию за выход из зерновой сделки, однако не упомянул, что Запад по ней не выполняет обязательств перед Москвой. Госсекретарь лишь в очередной раз повторил тезис о том, что западные санкции якобы не распространяются на российские продовольствие и удобрения.
"Мы благодарны Турции и другим за работу для восстановления зерновой сделки. Каждый член этого совета, каждый член ООН должен сказать Москве: "Довольно, хватит использовать Черное море в качестве шантажа", - сказал Блинкен.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Он неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.