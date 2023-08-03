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На фестивале "Небо славян" пройдет большой показ этномоды - РИА Новости, 03.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:22 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/moda-1887936322.html
На фестивале "Небо славян" пройдет большой показ этномоды
На фестивале "Небо славян" пройдет большой показ этномоды - РИА Новости, 03.08.2023
На фестивале "Небо славян" пройдет большой показ этномоды
На фестивале музыки, военно-исторической реконструкции и этномоды "Небо славян", который пройдет в Вологодской области 5-6 августа, состоится показ этномоды... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:22
2023-08-03T12:22
культура
вологодская область
стиль жизни
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. На фестивале музыки, военно-исторической реконструкции и этномоды "Небо славян", который пройдет в Вологодской области 5-6 августа, состоится показ этномоды. Свои коллекции современной одежды с русскими традиционными элементами представят более 100 участников, рассказал РИА Новости руководитель историко-этнографического комплекса "Застава князей Белозерских" Алексей Пальчех. &quot;Показ этномоды – важный элемент нашего фестиваля. Для демонстрации своих моделей приезжают 105 участников. То есть, коллекция костюмов будет насчитывать сотни моделей&quot;, – рассказал Пальчех.Он уточнил, что на показах будут представлены современные костюмы, но с традиционными русскими элементами. &quot;Это некая такая связь - когда модельеры отражают и сохраняют традиции в современном костюме. Это может быть вышивка, это может быть какая-то фантазия художника, но именно в традиционном ключе. То есть, в костюме вдруг появляется авангардный, но кокошник. Это очень интересно и очень красиво&quot;, – пояснил руководитель комплекса.Он добавил, что показу предшествовал большой конкурс, в котором принимали участие 140 коллективов со всей страны. Отбор проходил в четырех номинациях: традиционный национальный костюм, этномотивы в современной одежде, лучший этнодизайнер и лучший этноперформанс.
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вологодская область, стиль жизни
Культура, Вологодская область, Стиль жизни
На фестивале "Небо славян" пройдет большой показ этномоды

На фестивале "Небо славян" в Вологодской области пройдет большой показ этномоды

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкУчастники IX Международного фестиваля народного искусства и ремесел "Садко"
Участники IX Международного фестиваля народного искусства и ремесел Садко - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. На фестивале музыки, военно-исторической реконструкции и этномоды "Небо славян", который пройдет в Вологодской области 5-6 августа, состоится показ этномоды. Свои коллекции современной одежды с русскими традиционными элементами представят более 100 участников, рассказал РИА Новости руководитель историко-этнографического комплекса "Застава князей Белозерских" Алексей Пальчех.
«

"Показ этномоды – важный элемент нашего фестиваля. Для демонстрации своих моделей приезжают 105 участников. То есть, коллекция костюмов будет насчитывать сотни моделей", – рассказал Пальчех.

Он уточнил, что на показах будут представлены современные костюмы, но с традиционными русскими элементами.
«

"Это некая такая связь - когда модельеры отражают и сохраняют традиции в современном костюме. Это может быть вышивка, это может быть какая-то фантазия художника, но именно в традиционном ключе. То есть, в костюме вдруг появляется авангардный, но кокошник. Это очень интересно и очень красиво", – пояснил руководитель комплекса.

Он добавил, что показу предшествовал большой конкурс, в котором принимали участие 140 коллективов со всей страны. Отбор проходил в четырех номинациях: традиционный национальный костюм, этномотивы в современной одежде, лучший этнодизайнер и лучший этноперформанс.
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