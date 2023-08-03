https://ria.ru/20230803/moda-1887936322.html

На фестивале "Небо славян" пройдет большой показ этномоды

На фестивале "Небо славян" пройдет большой показ этномоды - РИА Новости, 03.08.2023

На фестивале "Небо славян" пройдет большой показ этномоды

На фестивале музыки, военно-исторической реконструкции и этномоды "Небо славян", который пройдет в Вологодской области 5-6 августа, состоится показ этномоды... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:22

2023-08-03T12:22

2023-08-03T12:22

культура

вологодская область

стиль жизни

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. На фестивале музыки, военно-исторической реконструкции и этномоды "Небо славян", который пройдет в Вологодской области 5-6 августа, состоится показ этномоды. Свои коллекции современной одежды с русскими традиционными элементами представят более 100 участников, рассказал РИА Новости руководитель историко-этнографического комплекса "Застава князей Белозерских" Алексей Пальчех. "Показ этномоды – важный элемент нашего фестиваля. Для демонстрации своих моделей приезжают 105 участников. То есть, коллекция костюмов будет насчитывать сотни моделей", – рассказал Пальчех.Он уточнил, что на показах будут представлены современные костюмы, но с традиционными русскими элементами. "Это некая такая связь - когда модельеры отражают и сохраняют традиции в современном костюме. Это может быть вышивка, это может быть какая-то фантазия художника, но именно в традиционном ключе. То есть, в костюме вдруг появляется авангардный, но кокошник. Это очень интересно и очень красиво", – пояснил руководитель комплекса.Он добавил, что показу предшествовал большой конкурс, в котором принимали участие 140 коллективов со всей страны. Отбор проходил в четырех номинациях: традиционный национальный костюм, этномотивы в современной одежде, лучший этнодизайнер и лучший этноперформанс.

https://ria.ru/20230721/ispaniya-1885216544.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

вологодская область, стиль жизни