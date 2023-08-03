https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887941478.html

Умерла Ирина Мирошниченко

Умерла Ирина Мирошниченко - РИА Новости, 03.08.2023

Умерла Ирина Мирошниченко

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:40

2023-08-03T12:40

2023-08-03T16:16

культура

ирина мирошниченко

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий."Не стало Ирины Петровны Мирошниченко. < ...> Болела, не справилась с болезнью, не стало ее", — сказал он.Заместитель директора МХТ имени А. П. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник уточнил, что актриса умерла в 11:35. Как позднее сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, артистку похоронят на Троекуровском кладбище в понедельник, 7 августа. В этот же день в театре пройдет прощание, которое начнется, предварительно, в 11:00, добавил он.На этой неделе стало известно, что Мирошниченко попала в реанимацию. По информации СМИ, у нее была остановка сердца. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое.Ирина Петровна Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу Московского Художественного театра (ныне — МХТ имени А. П. Чехова).На этой сцене выступала в спектаклях "Тяжкое обвинение" Льва Шейнина, "Синяя птица" Мориса Метерлинка, "Идеальный муж" Оскара Уайльда, в пьесах Чехова "Чайка", "Три сестры", "Иванов", "Дядя Ваня", "Вишневый сад", в "Варварах" Максима Горького. В этом сезоне играла в постановке Владимира Петрова "Моя дорогая Матильда". В кино актриса дебютировала в 1963 году в эпизодической роли Кати, сестры главного героя в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Первой главной ролью на киноэкране для нее стала работа в военной драме "Их знали только в лицо" (1966). Затем снималась в фильмах "Ошибка резидента", "Миссия в Кабуле", "Агент секретной службы", "Вам и не снилось…", "Тайны мадам Вонг", "Зимняя вишня" и многих других.В 1998 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Награждена также советским орденом "Знак Почета" (1971) и российскими орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Дружбы (2015).

https://ria.ru/20230803/teatr-1887360856.html

https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887346270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

От роковой красавицы до Марии Магдалины: скончалась Ирина Мирошниченко Роковая красавица из "Вам и не снилось", Мария Магдалина в "Андрее Рублеве" Тарковского и легенда МХАТа, где Ирина Мирошниченко прослужила более 50 лет. Коллега и друг артистки Александр Калягин рассказал РИА Новости, что актерская профессия была для нее наслаждением: играть для нее значило жить. 2023-08-03T12:40 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ирина мирошниченко