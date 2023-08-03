https://ria.ru/20230803/miroshnichenko-1887346270.html

Биография Ирины Мирошниченко

Биография Ирины Мирошниченко - РИА Новости, 03.08.2023

Биография Ирины Мирошниченко

Российская актриса театра и кино Ирина Петровна Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, где ее семья была в эвакуации. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:46

2023-08-03T12:46

2023-08-03T12:47

справки

барнаул

ирина мирошниченко

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Российская актриса театра и кино Ирина Петровна Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, где ее семья была в эвакуации. После возвращения в Москву училась в школе при училище им. Гнесиных по классу скрипки. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова) и была принята в труппу Московского Художественного театра (ныне – МХТ имени А.П. Чехова). Играла учительницу Белобородову в спектакле "Тяжкое обвинение" Льва Шейнина (1966), Фею в "Синей птице" Мориса Метерлинка (1968), исполнила роли Маши в "Чайке" (1968) и Ольги в "Трех сестрах" (1968) Антона Чехова, миссис Чивли в "Идеальном муже" Оскара Уайльда (1971), Жени в спектакле "Валентин и Валентина" Михаила Рощина (1971).В 1970-1980-х годах Мирошниченко играла в постановках "Старый Новый год" Рощина (1973), "Иванов" (1977), "Дядя Ваня" (1988), "Вишневый сад" (1989) Чехова, "Татуированная роза" Теннесси Уильямса (1982), "Варвары" Максима Горького(1989) и других спектаклях. В спектакле "Соло для часов с боем" (1973) по пьесе словацкого драматурга Освальда Заградника Ирина Мирошниченко играла вместе с легендарными артистами театра – Ольгой Андровской, Михаилом Яншиным, Алексеем Грибовым.В 2000-х годах актриса была занята в спектаклях "Мишин юбилей" (2000) в постановке Олега Ефремова, "Немного нежности" (2003) Аркадия Каца, "Тартюф" (2004) Нины Чусовой, "Мушкетеры. Сага. Часть первая" (2015) Константина Богомолова.В текущем сезоне Ирина Мирошниченко играла в постановке Владимира Петрова "Моя дорогая Матильда". Премьера спектакля состоялась в ноябре 2010 года, он стал настоящим бенефисом актрисы. В Студии Ленкома (сейчас – Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова") Мирошниченко играла в спектаклях "Глеб Космачев принимает бой" (1959) по пьесе Михаила Шатрова и "Бесприданница" (1959) по пьесе Александра Островского.В Театре под руководством Олега Табакова (сейчас – Московский театр Олега Табакова) Мирошниченко была занята в спектакле "Идеальный муж" (2004) Оскара Уайльда.В кино актриса дебютировала в эпизодической роли Кати, сестры главного героя в картине Георгия Данелии "Я шагаю по Москве" (1963). Второй работой актрисы стала главная роль в военной драме "Их знали только в лицо" (1966).В последующем снялась в фильмах "Ошибка резидента" (1968), "Дядя Ваня" (1970), "Миссия в Кабуле" (1970), "Пришел солдат с фронта" (1971), "Это сладкое слово – свобода!" (1972), "Агент секретной службы" (1978), "Вам и не снилось…" (1980), "Мера пресечения" (1983), "Неудобный человек" (1985), "Тайны мадам Вонг" (1986), "Не сошлись характерами" (1989), "Зимняя вишня" (1995), "Клюква в сахаре" (1990), "Капитанские дети" (2006) и других. Мирошниченко выступала как певица. В творческом союзе с композитором, поэтом и певцом Андреем Никольским она выпустила несколько музыкальных альбомов.Актриса преподавала в Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. В 2011 года Ирина Мирошниченко выпустила книгу "Расскажу...".Актриса была членом Союза театральных деятелей РФ, Союза кинематографистов СССР, Гильдии актеров кино России. Народная артистка РСФСР (1988). Была награждена советским орденом "Знак Почета" (1971), а также российскими орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), и III степени (2021), Дружбы (2015).3 августа 2023 года Ирина Мирошниченко скончалась.Ирина Мирошниченко была замужем три раза – за драматургом Михаилом Шатровым (1932-2010), режиссером Витаутасом Жалакявичюсом (1930-1996) и актером Игорем Васильевым (1938-2007). Материал подготовлен на основе информации открытых источников

барнаул

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, барнаул, ирина мирошниченко