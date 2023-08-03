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Минпромторг: заводы способны удовлетворить спрос чиновников на автомобили - РИА Новости, 03.08.2023
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16:41 03.08.2023 (обновлено: 16:45 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/minpromtorg-1888013202.html
Минпромторг: заводы способны удовлетворить спрос чиновников на автомобили
Минпромторг: заводы способны удовлетворить спрос чиновников на автомобили - РИА Новости, 03.08.2023
Минпромторг: заводы способны удовлетворить спрос чиновников на автомобили
Мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:41
2023-08-03T16:45
экономика
россия
владимир путин
вячеслав володин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции". "Производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур", - сообщили в Минпромторге. Источник, знакомый с ситуацией, ранее в четверг высказал РИА Новости мнение, что российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников. В июле предложение пересадить чиновников на российские машины озвучивал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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экономика, россия, владимир путин, вячеслав володин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
Минпромторг: заводы способны удовлетворить спрос чиновников на автомобили

Минпромторг заверил в способности заводов удовлетворить автомобильный спрос чиновников

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд Минпромторга России . Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции".
"Производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур", - сообщили в Минпромторге.
Источник, знакомый с ситуацией, ранее в четверг высказал РИА Новости мнение, что российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников.
В июле предложение пересадить чиновников на российские машины озвучивал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФ
 
 
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