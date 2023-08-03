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Минпромторг: заводы способны удовлетворить спрос чиновников на автомобили

Минпромторг: заводы способны удовлетворить спрос чиновников на автомобили - РИА Новости, 03.08.2023

Минпромторг: заводы способны удовлетворить спрос чиновников на автомобили

Мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:41

2023-08-03T16:41

2023-08-03T16:45

экономика

россия

владимир путин

вячеслав володин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции". "Производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур", - сообщили в Минпромторге. Источник, знакомый с ситуацией, ранее в четверг высказал РИА Новости мнение, что российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников. В июле предложение пересадить чиновников на российские машины озвучивал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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экономика, россия, владимир путин, вячеслав володин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф