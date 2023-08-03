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Мигранты забросали польских пограничников петардами - РИА Новости, 03.08.2023
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17:07 03.08.2023 (обновлено: 17:24 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/migranty-1888022238.html
Мигранты забросали польских пограничников петардами
Мигранты забросали польских пограничников петардами - РИА Новости, 03.08.2023
Мигранты забросали польских пограничников петардами
Польские пограничники задержали нелегальных мигрантов за попытку пересечения польско-белорусской границы, но получили отпор - те попытались забросать их... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:07
2023-08-03T17:24
александр лукашенко
белоруссия
польша
минск
евросоюз
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ВАРШАВА, 3 авг - РИА Новости. Польские пограничники задержали нелегальных мигрантов за попытку пересечения польско-белорусской границы, но получили отпор - те попытались забросать их петардами, сообщает на своем сайте погранстража Польши. “Сегодня утром польские пограничники задержали группу мигрантов, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу, в момент задержания иностранцы со стороны Белоруссии напали на польских пограничников и забросали их петардами”, - сообщили в ведомстве. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию заканчивают оснащать камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
https://ria.ru/20230803/voyska-1888003049.html
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александр лукашенко, белоруссия, польша, минск, евросоюз
Александр Лукашенко, Белоруссия, Польша, Минск, Евросоюз
Мигранты забросали польских пограничников петардами

На границе с Белоруссией мигранты напали и забросали петардами польских пограничников

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПольские пограничники
Польские пограничники - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Польские пограничники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 3 авг - РИА Новости. Польские пограничники задержали нелегальных мигрантов за попытку пересечения польско-белорусской границы, но получили отпор - те попытались забросать их петардами, сообщает на своем сайте погранстража Польши.
“Сегодня утром польские пограничники задержали группу мигрантов, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу, в момент задержания иностранцы со стороны Белоруссии напали на польских пограничников и забросали их петардами”, - сообщили в ведомстве.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на её территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию заканчивают оснащать камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Польша направит к белорусской границе дополнительные войска
Вчера, 16:12
 
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