https://ria.ru/20230803/memorial-1887943937.html

В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь

В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь - РИА Новости, 03.08.2023

В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь

Вечный огонь зажгли у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерово, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:51

2023-08-03T12:51

2023-08-03T14:05

кемерово

новокузнецк

ольга качура

сергей цивилев

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887961966_10:190:1539:1050_1920x0_80_0_0_7bfe02451da8982ba0f93fe0f575192b.jpg

КЕМЕРОВО, 3 авг – РИА Новости. Вечный огонь зажгли у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерово, сообщает пресс-служба правительства региона. "Вечный огонь зажгли у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове. В церемонии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и их семьи, ветераны боевых действий, которые несли службу в "горячих точках", представители общественных и патриотических организаций. Частицу Вечного огня с Аллеи Героев к Мемориалу Воину-Освободителю доставили эстафетой лучшие юнармейцы города", - говорится в сообщении. "Сегодня Вечный огонь зажжется в двух городах — в Кемерове у Мемориала Воину-Освободителю и в Новокузнецке у скульптуры, посвященной Ольге Сергеевне Качуре, Герою России. Она погибла ровно год назад, защищая Донбасс. Мы в этом видим связь времен. Воин, наш земляк Николай Масалов, который прошел всю Великую Отечественную войну, дошел до Берлина и победил, а на руках у него — спасенная девочка-немка. Это величайший подвиг гуманизма русского воина. И второй символ - женщина, с оружием в руках отстаивающая свою страну, своих детей, смело идущая в бой ради жизни на Земле. Эти два символа будут составлять единую композицию в Кемерове и Новокузнецке", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что эстафета стартовала у памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны. Протяженность маршрута эстафеты Вечного огня составила 7,5 километра. После торжественной церемонии прозвучали гимны Российской Федерации и Кузбасса. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших земляков, затем возложили цветы к мемориалу Воину-Освободителю. С историческим событием кузбассовцев поздравил ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Кемерово Анатолий Терехов. У Вечного огня на мемориале Воину-освободителю лучшие юнармейцы региона заступили в Почетный караул. Частица Вечного огня от мемориала Воину-Освободителю будет доставлена в Новокузнецк на площадь Защитников Донбасса, где в 17.00 (13.00 мск) состоится открытие скульптурной композиции в память о Герое России Ольге Качуре, известной под позывным "Корса", погибшей 3 августа 2022 года в Горловке. В церемонии примут участие глава города Горловка Иван Приходько и дочь Ольги Качуры Алена Карабет. У памятника Корсе также будет зажжен Вечный огонь. В 22.00 (18.00 мск) состоится акция "Свеча поколений". Каждый житель региона может принять участие в ней у мемориалов в своих населенных пунктах, и зажечь свечи в память о павших героях Великой Отечественной войны, боевых действий и СВО.

https://ria.ru/20230526/zavod-1874329201.html

https://ria.ru/20230619/sirius-1879137329.html

кемерово

новокузнецк

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемерово, новокузнецк, ольга качура, сергей цивилев, кемеровская область