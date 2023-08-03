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В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь - РИА Новости, 03.08.2023
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12:51 03.08.2023 (обновлено: 14:05 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/memorial-1887943937.html
В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь
В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь - РИА Новости, 03.08.2023
В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь
Вечный огонь зажгли у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерово, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:51
2023-08-03T14:05
кемерово
новокузнецк
ольга качура
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 3 авг – РИА Новости. Вечный огонь зажгли у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерово, сообщает пресс-служба правительства региона. "Вечный огонь зажгли у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове. В церемонии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и их семьи, ветераны боевых действий, которые несли службу в "горячих точках", представители общественных и патриотических организаций. Частицу Вечного огня с Аллеи Героев к Мемориалу Воину-Освободителю доставили эстафетой лучшие юнармейцы города", - говорится в сообщении. "Сегодня Вечный огонь зажжется в двух городах — в Кемерове у Мемориала Воину-Освободителю и в Новокузнецке у скульптуры, посвященной Ольге Сергеевне Качуре, Герою России. Она погибла ровно год назад, защищая Донбасс. Мы в этом видим связь времен. Воин, наш земляк Николай Масалов, который прошел всю Великую Отечественную войну, дошел до Берлина и победил, а на руках у него — спасенная девочка-немка. Это величайший подвиг гуманизма русского воина. И второй символ - женщина, с оружием в руках отстаивающая свою страну, своих детей, смело идущая в бой ради жизни на Земле. Эти два символа будут составлять единую композицию в Кемерове и Новокузнецке", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что эстафета стартовала у памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны. Протяженность маршрута эстафеты Вечного огня составила 7,5 километра. После торжественной церемонии прозвучали гимны Российской Федерации и Кузбасса. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших земляков, затем возложили цветы к мемориалу Воину-Освободителю. С историческим событием кузбассовцев поздравил ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Кемерово Анатолий Терехов. У Вечного огня на мемориале Воину-освободителю лучшие юнармейцы региона заступили в Почетный караул. Частица Вечного огня от мемориала Воину-Освободителю будет доставлена в Новокузнецк на площадь Защитников Донбасса, где в 17.00 (13.00 мск) состоится открытие скульптурной композиции в память о Герое России Ольге Качуре, известной под позывным "Корса", погибшей 3 августа 2022 года в Горловке. В церемонии примут участие глава города Горловка Иван Приходько и дочь Ольги Качуры Алена Карабет. У памятника Корсе также будет зажжен Вечный огонь. В 22.00 (18.00 мск) состоится акция "Свеча поколений". Каждый житель региона может принять участие в ней у мемориалов в своих населенных пунктах, и зажечь свечи в память о павших героях Великой Отечественной войны, боевых действий и СВО.
https://ria.ru/20230526/zavod-1874329201.html
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кемерово, новокузнецк, ольга качура, сергей цивилев, кемеровская область
Кемерово, Новокузнецк, Ольга Качура, Сергей Цивилев, Кемеровская область
В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь

В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь
В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 3 авг – РИА Новости. Вечный огонь зажгли у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерово, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Вечный огонь зажгли у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове. В церемонии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и их семьи, ветераны боевых действий, которые несли службу в "горячих точках", представители общественных и патриотических организаций. Частицу Вечного огня с Аллеи Героев к Мемориалу Воину-Освободителю доставили эстафетой лучшие юнармейцы города", - говорится в сообщении.
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"Сегодня Вечный огонь зажжется в двух городах — в Кемерове у Мемориала Воину-Освободителю и в Новокузнецке у скульптуры, посвященной Ольге Сергеевне Качуре, Герою России. Она погибла ровно год назад, защищая Донбасс. Мы в этом видим связь времен. Воин, наш земляк Николай Масалов, который прошел всю Великую Отечественную войну, дошел до Берлина и победил, а на руках у него — спасенная девочка-немка. Это величайший подвиг гуманизма русского воина. И второй символ - женщина, с оружием в руках отстаивающая свою страну, своих детей, смело идущая в бой ради жизни на Земле. Эти два символа будут составлять единую композицию в Кемерове и Новокузнецке", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь
В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь
Уточняется, что эстафета стартовала у памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны. Протяженность маршрута эстафеты Вечного огня составила 7,5 километра.
После торжественной церемонии прозвучали гимны Российской Федерации и Кузбасса. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших земляков, затем возложили цветы к мемориалу Воину-Освободителю. С историческим событием кузбассовцев поздравил ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Кемерово Анатолий Терехов.
У Вечного огня на мемориале Воину-освободителю лучшие юнармейцы региона заступили в Почетный караул.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь
В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь
Частица Вечного огня от мемориала Воину-Освободителю будет доставлена в Новокузнецк на площадь Защитников Донбасса, где в 17.00 (13.00 мск) состоится открытие скульптурной композиции в память о Герое России Ольге Качуре, известной под позывным "Корса", погибшей 3 августа 2022 года в Горловке. В церемонии примут участие глава города Горловка Иван Приходько и дочь Ольги Качуры Алена Карабет. У памятника Корсе также будет зажжен Вечный огонь.
В 22.00 (18.00 мск) состоится акция "Свеча поколений". Каждый житель региона может принять участие в ней у мемориалов в своих населенных пунктах, и зажечь свечи в память о павших героях Великой Отечественной войны, боевых действий и СВО.
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КемеровоНовокузнецкОльга КачураСергей ЦивилевКемеровская область
 
 
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