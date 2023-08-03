В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь
В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
КЕМЕРОВО, 3 авг – РИА Новости. Вечный огонь зажгли у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерово, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Вечный огонь зажгли у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове. В церемонии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и их семьи, ветераны боевых действий, которые несли службу в "горячих точках", представители общественных и патриотических организаций. Частицу Вечного огня с Аллеи Героев к Мемориалу Воину-Освободителю доставили эстафетой лучшие юнармейцы города", - говорится в сообщении.
"Сегодня Вечный огонь зажжется в двух городах — в Кемерове у Мемориала Воину-Освободителю и в Новокузнецке у скульптуры, посвященной Ольге Сергеевне Качуре, Герою России. Она погибла ровно год назад, защищая Донбасс. Мы в этом видим связь времен. Воин, наш земляк Николай Масалов, который прошел всю Великую Отечественную войну, дошел до Берлина и победил, а на руках у него — спасенная девочка-немка. Это величайший подвиг гуманизма русского воина. И второй символ - женщина, с оружием в руках отстаивающая свою страну, своих детей, смело идущая в бой ради жизни на Земле. Эти два символа будут составлять единую композицию в Кемерове и Новокузнецке", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь
Уточняется, что эстафета стартовала у памятника воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны. Протяженность маршрута эстафеты Вечного огня составила 7,5 километра.
После торжественной церемонии прозвучали гимны Российской Федерации и Кузбасса. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших земляков, затем возложили цветы к мемориалу Воину-Освободителю. С историческим событием кузбассовцев поздравил ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Кемерово Анатолий Терехов.
У Вечного огня на мемориале Воину-освободителю лучшие юнармейцы региона заступили в Почетный караул.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаВ Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
В Кемерово у Мемориала Воину-Освободителю зажгли Вечный огонь
Частица Вечного огня от мемориала Воину-Освободителю будет доставлена в Новокузнецк на площадь Защитников Донбасса, где в 17.00 (13.00 мск) состоится открытие скульптурной композиции в память о Герое России Ольге Качуре, известной под позывным "Корса", погибшей 3 августа 2022 года в Горловке. В церемонии примут участие глава города Горловка Иван Приходько и дочь Ольги Качуры Алена Карабет. У памятника Корсе также будет зажжен Вечный огонь.
В 22.00 (18.00 мск) состоится акция "Свеча поколений". Каждый житель региона может принять участие в ней у мемориалов в своих населенных пунктах, и зажечь свечи в память о павших героях Великой Отечественной войны, боевых действий и СВО.