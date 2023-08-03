https://ria.ru/20230803/meksika-1887973829.html

Россия ждет ответа Мексики по соглашению о безвизовом режиме, заявил посол

Россия ждет ответа Мексики по соглашению о безвизовом режиме, заявил посол - РИА Новости, 03.08.2023

Россия ждет ответа Мексики по соглашению о безвизовом режиме, заявил посол

Мексика остается единственной континентальной страной в Латинской Америке, с которой у России сохраняется визовый режим, и сейчас рассматривает российский... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:32

2023-08-03T14:32

2023-08-03T15:14

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МЕХИКО, 3 авг - РИА Новости. Мексика остается единственной континентальной страной в Латинской Америке, с которой у России сохраняется визовый режим, и сейчас рассматривает российский проект соглашения о взаимном отказе от визовых формальностей, рассказал в интервью РИА Новости глава российской дипмиссии в Мехико Николай Софинский. "На сегодняшний день Мексика остается единственным континентальным государством Латинской Америки, с которым у России сохраняется визовый режим. Российский контрпроект межправительственного соглашения об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан находится на рассмотрении профильных мексиканских ведомств", - сказал Софинский, комментируя перспективы отмены виз между странами. По словам дипломата, согласование такого документа - небыстрый процесс, который затрагивает вопросы национальной безопасности и идет с учетом сложной миграционной обстановки в латиноамериканском регионе. Тем не менее, согласование движется, и в Москве ждут ответа мексиканской стороны. "Полагаем, что дополнительный импульс переговорам сможет придать введение с 1 августа этого года единой системы электронных виз в Россию для 50 с лишним стран, среди которых есть и Мексика", - добавил российский посол.

https://ria.ru/20230803/meksika-1887967483.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мексика, латинская америка, в мире, новости - туризм