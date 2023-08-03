https://ria.ru/20230803/meksika-1887973829.html
Россия ждет ответа Мексики по соглашению о безвизовом режиме, заявил посол
Россия ждет ответа Мексики по соглашению о безвизовом режиме, заявил посол - РИА Новости, 03.08.2023
Россия ждет ответа Мексики по соглашению о безвизовом режиме, заявил посол
Мексика остается единственной континентальной страной в Латинской Америке, с которой у России сохраняется визовый режим, и сейчас рассматривает российский... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:32
2023-08-03T14:32
2023-08-03T15:14
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МЕХИКО, 3 авг - РИА Новости. Мексика остается единственной континентальной страной в Латинской Америке, с которой у России сохраняется визовый режим, и сейчас рассматривает российский проект соглашения о взаимном отказе от визовых формальностей, рассказал в интервью РИА Новости глава российской дипмиссии в Мехико Николай Софинский. "На сегодняшний день Мексика остается единственным континентальным государством Латинской Америки, с которым у России сохраняется визовый режим. Российский контрпроект межправительственного соглашения об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан находится на рассмотрении профильных мексиканских ведомств", - сказал Софинский, комментируя перспективы отмены виз между странами. По словам дипломата, согласование такого документа - небыстрый процесс, который затрагивает вопросы национальной безопасности и идет с учетом сложной миграционной обстановки в латиноамериканском регионе. Тем не менее, согласование движется, и в Москве ждут ответа мексиканской стороны. "Полагаем, что дополнительный импульс переговорам сможет придать введение с 1 августа этого года единой системы электронных виз в Россию для 50 с лишним стран, среди которых есть и Мексика", - добавил российский посол.
https://ria.ru/20230803/meksika-1887967483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мексика, латинская америка, в мире, новости - туризм
Россия, Мексика, Латинская Америка, В мире, Туризм, Новости - Туризм
Россия ждет ответа Мексики по соглашению о безвизовом режиме, заявил посол
Посол Софинский заявил, что Россия ждет ответа Мексики по соглашению об отмене виз
МЕХИКО, 3 авг - РИА Новости. Мексика остается единственной континентальной страной в Латинской Америке, с которой у России сохраняется визовый режим, и сейчас рассматривает российский проект соглашения о взаимном отказе от визовых формальностей, рассказал в интервью РИА Новости глава российской дипмиссии в Мехико Николай Софинский.
"На сегодняшний день Мексика остается единственным континентальным государством Латинской Америки, с которым у России сохраняется визовый режим. Российский контрпроект межправительственного соглашения об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан находится на рассмотрении профильных мексиканских ведомств", - сказал Софинский, комментируя перспективы отмены виз между странами.
По словам дипломата, согласование такого документа - небыстрый процесс, который затрагивает вопросы национальной безопасности и идет с учетом сложной миграционной обстановки в латиноамериканском регионе. Тем не менее, согласование движется, и в Москве
ждут ответа мексиканской стороны.
"Полагаем, что дополнительный импульс переговорам сможет придать введение с 1 августа этого года единой системы электронных виз в Россию для 50 с лишним стран, среди которых есть и Мексика", - добавил российский посол.
Посол России поблагодарил Мексику за позицию по Украине