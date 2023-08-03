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Источник рассказал, почему закупить машины для чиновников пока невозможно - РИА Новости, 03.08.2023
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14:49 03.08.2023 (обновлено: 15:24 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/mashiny-1887978119.html
Источник рассказал, почему закупить машины для чиновников пока невозможно
Источник рассказал, почему закупить машины для чиновников пока невозможно - РИА Новости, 03.08.2023
Источник рассказал, почему закупить машины для чиновников пока невозможно
Российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников, рассказал РИА Новости источник,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:49
2023-08-03T15:24
экономика
россия
владимир путин
авто
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции". Ранее предложение пересадить чиновников на российские машины озвучивал спикер Госдумы Вячеслав Володин."Тема начала прорабатываться какое-то время назад. И специалисты, которые занимаются госзакупками, встречались с автопроизводителями, уточняли вопросы, касающиеся закупки большой партии. Пока нужных мощностей, а значит количества машин, нет", - сказал источник.
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экономика, россия, владимир путин, авто
Экономика, Россия, Владимир Путин, Авто
Источник рассказал, почему закупить машины для чиновников пока невозможно

Источник: у российского автопрома пока нет мощностей для большой закупки машин чиновникам

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции". Ранее предложение пересадить чиновников на российские машины озвучивал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Тема начала прорабатываться какое-то время назад. И специалисты, которые занимаются госзакупками, встречались с автопроизводителями, уточняли вопросы, касающиеся закупки большой партии. Пока нужных мощностей, а значит количества машин, нет", - сказал источник.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Глава Роскомнадзора заявил, что готов пересесть на отечественный автомобиль
Вчера, 14:16
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАвто
 
 
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