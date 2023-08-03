https://ria.ru/20230803/mashiny-1887978119.html

Источник рассказал, почему закупить машины для чиновников пока невозможно

Источник рассказал, почему закупить машины для чиновников пока невозможно - РИА Новости, 03.08.2023

Источник рассказал, почему закупить машины для чиновников пока невозможно

Российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников, рассказал РИА Новости источник,... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:49

2023-08-03T14:49

2023-08-03T15:24

экономика

россия

владимир путин

авто

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции". Ранее предложение пересадить чиновников на российские машины озвучивал спикер Госдумы Вячеслав Володин."Тема начала прорабатываться какое-то время назад. И специалисты, которые занимаются госзакупками, встречались с автопроизводителями, уточняли вопросы, касающиеся закупки большой партии. Пока нужных мощностей, а значит количества машин, нет", - сказал источник.

https://ria.ru/20230803/roskomnadzor-1887965063.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, авто