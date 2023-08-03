https://ria.ru/20230803/mashiny-1887978119.html
Источник рассказал, почему закупить машины для чиновников пока невозможно
Источник рассказал, почему закупить машины для чиновников пока невозможно - РИА Новости, 03.08.2023
Источник рассказал, почему закупить машины для чиновников пока невозможно
Российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников, рассказал РИА Новости источник,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:49
2023-08-03T14:49
2023-08-03T15:24
экономика
россия
владимир путин
авто
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению главы государства, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции". Ранее предложение пересадить чиновников на российские машины озвучивал спикер Госдумы Вячеслав Володин."Тема начала прорабатываться какое-то время назад. И специалисты, которые занимаются госзакупками, встречались с автопроизводителями, уточняли вопросы, касающиеся закупки большой партии. Пока нужных мощностей, а значит количества машин, нет", - сказал источник.
https://ria.ru/20230803/roskomnadzor-1887965063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, авто
Экономика, Россия, Владимир Путин, Авто
Источник рассказал, почему закупить машины для чиновников пока невозможно
Источник: у российского автопрома пока нет мощностей для большой закупки машин чиновникам