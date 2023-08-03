Литва заявила о желании усилить границу из-за бойцов "Вагнера" в Белоруссии
Науседа: Литва наметила новые планы охраны границы после приезда "Вагнера" в Белоруссию
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКПП "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии на границе с Литвой
КПП "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии на границе с Литвой. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Литва сразу после перемещения группы "Вагнер" в Белоруссию наметила новые планы охраны границы, предусматривающие усиление со стороны вооруженных сил, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Как только начался мятеж "Вагнера" и стало известно, что есть планы дислоцировать бойцов "Вагнера" в Белоруссии, мы сразу усилили охрану своей границы, наметили новые планы ее прикрытия, предусматривающие очень гибкое сотрудничество и усиление со стороны армии, и, конечно, усилили свои силы разведки", - сказал Науседа на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким на Сувалкском перешейке.
В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение, что бойцы группы "Вагнер", дислоцированные в Белоруссии, станут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на заявления Варшавы сообщил, что бойцы группы "Вагнера" не выдвигались в Польшу. Бойцы, отмечал он, по-прежнему дислоцированы во временном лагере.
Науседа ранее призвал НАТО усилить безопасность восточного фланга, если Евгений Пригожин и часть ЧВК "Вагнер" окажется в Белоруссии.