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Литва заявила о желании усилить границу из-за бойцов "Вагнера" в Белоруссии - РИА Новости, 03.08.2023
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13:36 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/litva-1887955738.html
Литва заявила о желании усилить границу из-за бойцов "Вагнера" в Белоруссии
Литва заявила о желании усилить границу из-за бойцов "Вагнера" в Белоруссии - РИА Новости, 03.08.2023
Литва заявила о желании усилить границу из-за бойцов "Вагнера" в Белоруссии
Литва сразу после перемещения группы "Вагнер" в Белоруссию наметила новые планы охраны границы, предусматривающие усиление со стороны вооруженных сил, заявил... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:36
2023-08-03T13:36
в мире
литва
гитанас науседа
белоруссия
александр лукашенко
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Литва сразу после перемещения группы "Вагнер" в Белоруссию наметила новые планы охраны границы, предусматривающие усиление со стороны вооруженных сил, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. "Как только начался мятеж "Вагнера" и стало известно, что есть планы дислоцировать бойцов "Вагнера" в Белоруссии, мы сразу усилили охрану своей границы, наметили новые планы ее прикрытия, предусматривающие очень гибкое сотрудничество и усиление со стороны армии, и, конечно, усилили свои силы разведки", - сказал Науседа на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким на Сувалкском перешейке. В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение, что бойцы группы "Вагнер", дислоцированные в Белоруссии, станут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на заявления Варшавы сообщил, что бойцы группы "Вагнера" не выдвигались в Польшу. Бойцы, отмечал он, по-прежнему дислоцированы во временном лагере. Науседа ранее призвал НАТО усилить безопасность восточного фланга, если Евгений Пригожин и часть ЧВК "Вагнер" окажется в Белоруссии.
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в мире, литва, гитанас науседа, белоруссия, александр лукашенко, чвк "вагнер"
В мире, Литва, Гитанас Науседа, Белоруссия, Александр Лукашенко, ЧВК "Вагнер"
Литва заявила о желании усилить границу из-за бойцов "Вагнера" в Белоруссии

Науседа: Литва наметила новые планы охраны границы после приезда "Вагнера" в Белоруссию

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКПП "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии на границе с Литвой
КПП Бенякони в Гродненской области Белоруссии на границе с Литвой - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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КПП "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии на границе с Литвой. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Литва сразу после перемещения группы "Вагнер" в Белоруссию наметила новые планы охраны границы, предусматривающие усиление со стороны вооруженных сил, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Как только начался мятеж "Вагнера" и стало известно, что есть планы дислоцировать бойцов "Вагнера" в Белоруссии, мы сразу усилили охрану своей границы, наметили новые планы ее прикрытия, предусматривающие очень гибкое сотрудничество и усиление со стороны армии, и, конечно, усилили свои силы разведки", - сказал Науседа на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким на Сувалкском перешейке.
В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение, что бойцы группы "Вагнер", дислоцированные в Белоруссии, станут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на заявления Варшавы сообщил, что бойцы группы "Вагнера" не выдвигались в Польшу. Бойцы, отмечал он, по-прежнему дислоцированы во временном лагере.
Науседа ранее призвал НАТО усилить безопасность восточного фланга, если Евгений Пригожин и часть ЧВК "Вагнер" окажется в Белоруссии.
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В миреЛитваГитанас НауседаБелоруссияАлександр ЛукашенкоЧВК "Вагнер"
 
 
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