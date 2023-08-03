https://ria.ru/20230803/litva-1887955738.html

Литва заявила о желании усилить границу из-за бойцов "Вагнера" в Белоруссии

Литва заявила о желании усилить границу из-за бойцов "Вагнера" в Белоруссии - РИА Новости, 03.08.2023

Литва заявила о желании усилить границу из-за бойцов "Вагнера" в Белоруссии

Литва сразу после перемещения группы "Вагнер" в Белоруссию наметила новые планы охраны границы, предусматривающие усиление со стороны вооруженных сил, заявил... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T13:36

2023-08-03T13:36

2023-08-03T13:36

в мире

литва

гитанас науседа

белоруссия

александр лукашенко

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Литва сразу после перемещения группы "Вагнер" в Белоруссию наметила новые планы охраны границы, предусматривающие усиление со стороны вооруженных сил, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. "Как только начался мятеж "Вагнера" и стало известно, что есть планы дислоцировать бойцов "Вагнера" в Белоруссии, мы сразу усилили охрану своей границы, наметили новые планы ее прикрытия, предусматривающие очень гибкое сотрудничество и усиление со стороны армии, и, конечно, усилили свои силы разведки", - сказал Науседа на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким на Сувалкском перешейке. В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасение, что бойцы группы "Вагнер", дислоцированные в Белоруссии, станут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на заявления Варшавы сообщил, что бойцы группы "Вагнера" не выдвигались в Польшу. Бойцы, отмечал он, по-прежнему дислоцированы во временном лагере. Науседа ранее призвал НАТО усилить безопасность восточного фланга, если Евгений Пригожин и часть ЧВК "Вагнер" окажется в Белоруссии.

https://ria.ru/20230731/snayper-1887320432.html

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, литва, гитанас науседа, белоруссия, александр лукашенко, чвк "вагнер"