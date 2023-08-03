https://ria.ru/20230803/kredity-1887922641.html

На Кубани бойцам СВО одобрили кредитные каникулы на 3,9 миллиарда рублей

На Кубани бойцам СВО одобрили кредитные каникулы на 3,9 миллиарда рублей - РИА Новости, 03.08.2023

На Кубани бойцам СВО одобрили кредитные каникулы на 3,9 миллиарда рублей

Около 11,5 тысячи заявок на кредитные каникулы одобрили в Краснодарском крае для участников спецоперации, общая сумма составила 3,9 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T11:03

2023-08-03T11:03

2023-08-03T11:03

краснодарский край

вениамин кондратьев

игорь галась

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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Около 11,5 тысячи заявок на кредитные каникулы одобрили в Краснодарском крае для участников спецоперации, общая сумма составила 3,9 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Мы уделяем особое внимание развитию системы помощи мобилизованным и их семьям. Сегодня в крае действует широкий перечень мер поддержки. Одна из них – предоставление кредитных каникул для участников спецоперации и членов их семей. Это касается любых потребительских кредитов, займов и ипотеки. Безусловно, инструмент востребован. С конца сентября 2022 года, по данным Южного ГУ Банка России, одобрили почти 11,5 тысячи заявок на кредитные каникулы на сумму 3,9 миллиарда рублей" – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Кредитные каникулы предоставляют по заявлению. Такой документ может направить как сам военнослужащий, так и лицо, имеющее доверенность, добавил вице-губернатор Игорь Галась. "В Краснодарском крае на кредитные каникулы могут также претендовать индивидуальные предприниматели. Льготный период предоставляют и по кредитам, полученным членами семьи мобилизованного предпринимателя, за исключением кредитов на предпринимательские цели", – отметил Галась. На Кубани из краевого бюджета на различные выплаты уже направили около 4,5 миллиарда рублей, включая средства на разовую помощь в 100 тысяч рублей всем мобилизованным, добровольцам и контрактникам, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230801/kuban-1887698661.html

https://ria.ru/20230721/fingramotnost-1885597871.html

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вениамин кондратьев, игорь галась