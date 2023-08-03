https://ria.ru/20230803/kredity-1887922641.html
На Кубани бойцам СВО одобрили кредитные каникулы на 3,9 миллиарда рублей
На Кубани бойцам СВО одобрили кредитные каникулы на 3,9 миллиарда рублей - РИА Новости, 03.08.2023
На Кубани бойцам СВО одобрили кредитные каникулы на 3,9 миллиарда рублей
Около 11,5 тысячи заявок на кредитные каникулы одобрили в Краснодарском крае для участников спецоперации, общая сумма составила 3,9 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:03
2023-08-03T11:03
2023-08-03T11:03
краснодарский край
вениамин кондратьев
игорь галась
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Около 11,5 тысячи заявок на кредитные каникулы одобрили в Краснодарском крае для участников спецоперации, общая сумма составила 3,9 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Мы уделяем особое внимание развитию системы помощи мобилизованным и их семьям. Сегодня в крае действует широкий перечень мер поддержки. Одна из них – предоставление кредитных каникул для участников спецоперации и членов их семей. Это касается любых потребительских кредитов, займов и ипотеки. Безусловно, инструмент востребован. С конца сентября 2022 года, по данным Южного ГУ Банка России, одобрили почти 11,5 тысячи заявок на кредитные каникулы на сумму 3,9 миллиарда рублей" – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Кредитные каникулы предоставляют по заявлению. Такой документ может направить как сам военнослужащий, так и лицо, имеющее доверенность, добавил вице-губернатор Игорь Галась. "В Краснодарском крае на кредитные каникулы могут также претендовать индивидуальные предприниматели. Льготный период предоставляют и по кредитам, полученным членами семьи мобилизованного предпринимателя, за исключением кредитов на предпринимательские цели", – отметил Галась. На Кубани из краевого бюджета на различные выплаты уже направили около 4,5 миллиарда рублей, включая средства на разовую помощь в 100 тысяч рублей всем мобилизованным, добровольцам и контрактникам, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230801/kuban-1887698661.html
https://ria.ru/20230721/fingramotnost-1885597871.html
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вениамин кондратьев, игорь галась
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Игорь Галась
На Кубани бойцам СВО одобрили кредитные каникулы на 3,9 миллиарда рублей
На Кубани участникам СВО одобрили кредитные каникулы почти на 3,9 миллиарда рублей
КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Около 11,5 тысячи заявок на кредитные каникулы одобрили в Краснодарском крае для участников спецоперации, общая сумма составила 3,9 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Мы уделяем особое внимание развитию системы помощи мобилизованным и их семьям. Сегодня в крае действует широкий перечень мер поддержки. Одна из них – предоставление кредитных каникул для участников спецоперации и членов их семей. Это касается любых потребительских кредитов, займов и ипотеки. Безусловно, инструмент востребован. С конца сентября 2022 года, по данным Южного ГУ Банка России, одобрили почти 11,5 тысячи заявок на кредитные каникулы на сумму 3,9 миллиарда рублей" – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
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Кредитные каникулы предоставляют по заявлению. Такой документ может направить как сам военнослужащий, так и лицо, имеющее доверенность, добавил вице-губернатор Игорь Галась
.
"В Краснодарском крае на кредитные каникулы могут также претендовать индивидуальные предприниматели. Льготный период предоставляют и по кредитам, полученным членами семьи мобилизованного предпринимателя, за исключением кредитов на предпринимательские цели", – отметил Галась.
На Кубани из краевого бюджета на различные выплаты уже направили около 4,5 миллиарда рублей, включая средства на разовую помощь в 100 тысяч рублей всем мобилизованным, добровольцам и контрактникам, добавляют в пресс-службе.
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