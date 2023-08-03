Рейтинг@Mail.ru
На Кубани бойцам СВО одобрили кредитные каникулы на 3,9 миллиарда рублей - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
11:03 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/kredity-1887922641.html
На Кубани бойцам СВО одобрили кредитные каникулы на 3,9 миллиарда рублей
На Кубани бойцам СВО одобрили кредитные каникулы на 3,9 миллиарда рублей - РИА Новости, 03.08.2023
На Кубани бойцам СВО одобрили кредитные каникулы на 3,9 миллиарда рублей
Около 11,5 тысячи заявок на кредитные каникулы одобрили в Краснодарском крае для участников спецоперации, общая сумма составила 3,9 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:03
2023-08-03T11:03
краснодарский край
вениамин кондратьев
игорь галась
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857463703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_180b7750ac17ca4181fe5d583f1ded54.jpg
КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Около 11,5 тысячи заявок на кредитные каникулы одобрили в Краснодарском крае для участников спецоперации, общая сумма составила 3,9 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Мы уделяем особое внимание развитию системы помощи мобилизованным и их семьям. Сегодня в крае действует широкий перечень мер поддержки. Одна из них – предоставление кредитных каникул для участников спецоперации и членов их семей. Это касается любых потребительских кредитов, займов и ипотеки. Безусловно, инструмент востребован. С конца сентября 2022 года, по данным Южного ГУ Банка России, одобрили почти 11,5 тысячи заявок на кредитные каникулы на сумму 3,9 миллиарда рублей" – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Кредитные каникулы предоставляют по заявлению. Такой документ может направить как сам военнослужащий, так и лицо, имеющее доверенность, добавил вице-губернатор Игорь Галась. "В Краснодарском крае на кредитные каникулы могут также претендовать индивидуальные предприниматели. Льготный период предоставляют и по кредитам, полученным членами семьи мобилизованного предпринимателя, за исключением кредитов на предпринимательские цели", – отметил Галась. На Кубани из краевого бюджета на различные выплаты уже направили около 4,5 миллиарда рублей, включая средства на разовую помощь в 100 тысяч рублей всем мобилизованным, добровольцам и контрактникам, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230801/kuban-1887698661.html
https://ria.ru/20230721/fingramotnost-1885597871.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857463703_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_2d98e99a0dcc73dedb65a53bb7812fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вениамин кондратьев, игорь галась
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Игорь Галась
На Кубани бойцам СВО одобрили кредитные каникулы на 3,9 миллиарда рублей

На Кубани участникам СВО одобрили кредитные каникулы почти на 3,9 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Около 11,5 тысячи заявок на кредитные каникулы одобрили в Краснодарском крае для участников спецоперации, общая сумма составила 3,9 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Мы уделяем особое внимание развитию системы помощи мобилизованным и их семьям. Сегодня в крае действует широкий перечень мер поддержки. Одна из них – предоставление кредитных каникул для участников спецоперации и членов их семей. Это касается любых потребительских кредитов, займов и ипотеки. Безусловно, инструмент востребован. С конца сентября 2022 года, по данным Южного ГУ Банка России, одобрили почти 11,5 тысячи заявок на кредитные каникулы на сумму 3,9 миллиарда рублей" – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
На Кубани подготовят новые генпланы населенных пунктов Азовского побережья
1 августа, 23:05
Кредитные каникулы предоставляют по заявлению. Такой документ может направить как сам военнослужащий, так и лицо, имеющее доверенность, добавил вице-губернатор Игорь Галась.
"В Краснодарском крае на кредитные каникулы могут также претендовать индивидуальные предприниматели. Льготный период предоставляют и по кредитам, полученным членами семьи мобилизованного предпринимателя, за исключением кредитов на предпринимательские цели", – отметил Галась.
На Кубани из краевого бюджета на различные выплаты уже направили около 4,5 миллиарда рублей, включая средства на разовую помощь в 100 тысяч рублей всем мобилизованным, добровольцам и контрактникам, добавляют в пресс-службе.
Кубанская набережная в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Во всех городах и районах Кубани проведут уроки финансовой грамотности
21 июля, 20:06
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевИгорь Галась
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала