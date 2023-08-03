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Россиян ограбили на 8,5 миллиона евро в аэропорту Барселоны, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2023
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16:31 03.08.2023 (обновлено: 16:36 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/krazha-1888009493.html
Россиян ограбили на 8,5 миллиона евро в аэропорту Барселоны, пишут СМИ
Россиян ограбили на 8,5 миллиона евро в аэропорту Барселоны, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2023
Россиян ограбили на 8,5 миллиона евро в аэропорту Барселоны, пишут СМИ
Полиция Каталонии задержала двух человек, которые в аэропорту Барселоны украли у семьи российских туристов чемоданчик с 20 тысячами евро, ювелирными изделиями и РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:31
2023-08-03T16:36
барселона (город)
каталония
испания
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МАДРИД, 3 авг - РИА Новости. Полиция Каталонии задержала двух человек, которые в аэропорту Барселоны украли у семьи российских туристов чемоданчик с 20 тысячами евро, ювелирными изделиями и элитными часами стоимостью более 8,5 миллиона евро, передает в четверг газета La Vanguardia. По данным издания, подозреваемые воспользовались невнимательностью туристов, которые стояли в очереди на регистрацию на рейс авиакомпании Emirates. Они завладели чемоданом и сразу же скрылись из терминала аэропорта, о чем потерпевшие узнали лишь спустя некоторое время. В дальнейшем сотрудники местной полиции задержали супружескую пару, ехавшую по трассе AP-7 в районе города Соль (Жирона) с украденным портфелем.
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барселона (город), каталония, испания, в мире
Барселона (город), Каталония, Испания, В мире
Россиян ограбили на 8,5 миллиона евро в аэропорту Барселоны, пишут СМИ

La Vanguardia: в аэропорту Барселоны у россиян украли украшения на сумму 8,5 миллиона евро

© AP Photo / Paul WhiteИспанские полицейские
Испанские полицейские - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Paul White
Испанские полицейские. Архивное фото
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МАДРИД, 3 авг - РИА Новости. Полиция Каталонии задержала двух человек, которые в аэропорту Барселоны украли у семьи российских туристов чемоданчик с 20 тысячами евро, ювелирными изделиями и элитными часами стоимостью более 8,5 миллиона евро, передает в четверг газета La Vanguardia.
По данным издания, подозреваемые воспользовались невнимательностью туристов, которые стояли в очереди на регистрацию на рейс авиакомпании Emirates. Они завладели чемоданом и сразу же скрылись из терминала аэропорта, о чем потерпевшие узнали лишь спустя некоторое время.
В дальнейшем сотрудники местной полиции задержали супружескую пару, ехавшую по трассе AP-7 в районе города Соль (Жирона) с украденным портфелем.
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Барселона (город)КаталонияИспанияВ мире
 
 
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