https://ria.ru/20230803/krazha-1888009493.html

Россиян ограбили на 8,5 миллиона евро в аэропорту Барселоны, пишут СМИ

Россиян ограбили на 8,5 миллиона евро в аэропорту Барселоны, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2023

Россиян ограбили на 8,5 миллиона евро в аэропорту Барселоны, пишут СМИ

Полиция Каталонии задержала двух человек, которые в аэропорту Барселоны украли у семьи российских туристов чемоданчик с 20 тысячами евро, ювелирными изделиями и РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:31

2023-08-03T16:31

2023-08-03T16:36

барселона (город)

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МАДРИД, 3 авг - РИА Новости. Полиция Каталонии задержала двух человек, которые в аэропорту Барселоны украли у семьи российских туристов чемоданчик с 20 тысячами евро, ювелирными изделиями и элитными часами стоимостью более 8,5 миллиона евро, передает в четверг газета La Vanguardia. По данным издания, подозреваемые воспользовались невнимательностью туристов, которые стояли в очереди на регистрацию на рейс авиакомпании Emirates. Они завладели чемоданом и сразу же скрылись из терминала аэропорта, о чем потерпевшие узнали лишь спустя некоторое время. В дальнейшем сотрудники местной полиции задержали супружескую пару, ехавшую по трассе AP-7 в районе города Соль (Жирона) с украденным портфелем.

https://ria.ru/20230710/avtougonschiki-1883388029.html

барселона (город)

каталония

испания

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

барселона (город), каталония, испания, в мире