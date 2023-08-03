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Россиян ограбили на 8,5 миллиона евро в аэропорту Барселоны, пишут СМИ
Россиян ограбили на 8,5 миллиона евро в аэропорту Барселоны, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2023
Россиян ограбили на 8,5 миллиона евро в аэропорту Барселоны, пишут СМИ
Полиция Каталонии задержала двух человек, которые в аэропорту Барселоны украли у семьи российских туристов чемоданчик с 20 тысячами евро, ювелирными изделиями и РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:31
2023-08-03T16:31
2023-08-03T16:36
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МАДРИД, 3 авг - РИА Новости. Полиция Каталонии задержала двух человек, которые в аэропорту Барселоны украли у семьи российских туристов чемоданчик с 20 тысячами евро, ювелирными изделиями и элитными часами стоимостью более 8,5 миллиона евро, передает в четверг газета La Vanguardia. По данным издания, подозреваемые воспользовались невнимательностью туристов, которые стояли в очереди на регистрацию на рейс авиакомпании Emirates. Они завладели чемоданом и сразу же скрылись из терминала аэропорта, о чем потерпевшие узнали лишь спустя некоторое время. В дальнейшем сотрудники местной полиции задержали супружескую пару, ехавшую по трассе AP-7 в районе города Соль (Жирона) с украденным портфелем.
https://ria.ru/20230710/avtougonschiki-1883388029.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
барселона (город), каталония, испания, в мире
Барселона (город), Каталония, Испания, В мире
Россиян ограбили на 8,5 миллиона евро в аэропорту Барселоны, пишут СМИ
La Vanguardia: в аэропорту Барселоны у россиян украли украшения на сумму 8,5 миллиона евро