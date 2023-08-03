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Эксперт рассказал, когда Китай сравняется с США в космосе - РИА Новости, 03.08.2023
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02:26 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/kosmos-1887889572.html
Эксперт рассказал, когда Китай сравняется с США в космосе
Эксперт рассказал, когда Китай сравняется с США в космосе - РИА Новости, 03.08.2023
Эксперт рассказал, когда Китай сравняется с США в космосе
КНР к концу следующего десятилетия может настолько сильно укрепить позиции в космическом пространстве, что станет сравнимым с США игроком, заявил в комментарии... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T02:26
2023-08-03T02:26
китай
сша
космос - риа наука
лев зеленый
институт космических исследований
в мире
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. КНР к концу следующего десятилетия может настолько сильно укрепить позиции в космическом пространстве, что станет сравнимым с США игроком, заявил в комментарии РИА Новости научный руководитель Института космических исследований академик Лев Зеленый. "Может быть, в середине или в конце 2030-х годов Китай нарастит свое космическое присутствие настолько сильно, что станет уже основным или хотя бы соизмеримым с США игроком", - считает эксперт. Академик уточнил, что в космической гонке невозможно определить одного лидера. Эта та область, которая имеет много направлений движения. Если страна доминирует в одном направлении, то может отстать в другом. Эксперт привел пример, как во время космической гонки во второй половине XX века СССР и США американские астронавты высадились на Луне, а советский аппарат доставил образцы лунного грунта. "Как говорят, в Олимпиаде соревнования идут в разных видах спорта, но есть командный зачет, где суммируется количество очков. Если по такому спортивному методу оценивать космические исследования, что я считаю неправильным, то, наверное, по интегральным, по многим направлениям, Китай может со временем (не так далеко это время) стать лидером в космических исследованиях", - прокомментировал Лев Зеленый. "Постепенно в планетных исследованиях Китай начинает догонять США. Россию, видно, что пока обгоняет, но надеюсь, только пока", - добавил академик. В конце апреля глава НАСА Билл Нельсон заявил, что сегодня США конкурируют с Китаем за место на Луне и опасаются, что Пекин может опередить Вашингтон и заявить свои права на Южный полюс. До этого Нельсон неоднократно заявлял, что Вашингтон находится в космической гонке с Пекином и предупреждал американский конгресс, что недостаточное финансирование может стать "катастрофой" для лидерства США в космосе.
https://ria.ru/20230508/kosmos-1870410862.html
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китай, сша, космос - риа наука, лев зеленый, институт космических исследований, в мире
Китай, США, Космос - РИА Наука, Лев Зеленый, Институт космических исследований, В мире
Эксперт рассказал, когда Китай сравняется с США в космосе

Эксперт Зеленый: Китай к концу 2030-х годов может сравняться с США в космосе

© AP Photo / CNSРакета Long March 5B перед запуском на космодроме Вэньчан
Ракета Long March 5B перед запуском на космодроме Вэньчан - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / CNS
Ракета Long March 5B перед запуском на космодроме Вэньчан. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. КНР к концу следующего десятилетия может настолько сильно укрепить позиции в космическом пространстве, что станет сравнимым с США игроком, заявил в комментарии РИА Новости научный руководитель Института космических исследований академик Лев Зеленый.
«
"Может быть, в середине или в конце 2030-х годов Китай нарастит свое космическое присутствие настолько сильно, что станет уже основным или хотя бы соизмеримым с США игроком", - считает эксперт.
Академик уточнил, что в космической гонке невозможно определить одного лидера. Эта та область, которая имеет много направлений движения. Если страна доминирует в одном направлении, то может отстать в другом. Эксперт привел пример, как во время космической гонки во второй половине XX века СССР и США американские астронавты высадились на Луне, а советский аппарат доставил образцы лунного грунта.
"Как говорят, в Олимпиаде соревнования идут в разных видах спорта, но есть командный зачет, где суммируется количество очков. Если по такому спортивному методу оценивать космические исследования, что я считаю неправильным, то, наверное, по интегральным, по многим направлениям, Китай может со временем (не так далеко это время) стать лидером в космических исследованиях", - прокомментировал Лев Зеленый.
"Постепенно в планетных исследованиях Китай начинает догонять США. Россию, видно, что пока обгоняет, но надеюсь, только пока", - добавил академик.
В конце апреля глава НАСА Билл Нельсон заявил, что сегодня США конкурируют с Китаем за место на Луне и опасаются, что Пекин может опередить Вашингтон и заявить свои права на Южный полюс. До этого Нельсон неоднократно заявлял, что Вашингтон находится в космической гонке с Пекином и предупреждал американский конгресс, что недостаточное финансирование может стать "катастрофой" для лидерства США в космосе.
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