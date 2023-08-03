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Украинца приговорили к трем годам колонии за контрабанду военной продукции - РИА Новости, 03.08.2023
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12:01 03.08.2023 (обновлено: 12:02 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/koloniya-1887932099.html
Украинца приговорили к трем годам колонии за контрабанду военной продукции
Украинца приговорили к трем годам колонии за контрабанду военной продукции - РИА Новости, 03.08.2023
Украинца приговорили к трем годам колонии за контрабанду военной продукции
Суд в Москве приговорил украинца, собиравшегося за вознаграждение передать Киеву оборудование для самолета Су-27, к трем годам колонии общего режима, говорится... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:01
2023-08-03T12:02
су-27
фсб
происшествия
украина
россия
москва
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Суд в Москве приговорил украинца, собиравшегося за вознаграждение передать Киеву оборудование для самолета Су-27, к трем годам колонии общего режима, говорится в сообщении УФСБ по Москве и Московской области. "УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с управлением "П" 4 Службы, ДКРО 1 Службы ФСБ России и УФСБ России по Пензенской области пресечена противоправная деятельность гражданина Украины Касюкевичуса И.А., причастного к организации канала контрабанды продукции военного назначения из Российской Федерации... За совершение преступления... Касюкевичусу И.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Установлено, что Касюкевичус в 2021 году собирался незаконно приобрести оборудование (блок управления и связи БУС-3), которое используется в самолетах СУ-27 для его вывоза на Украину. Сообщается, что 13 июля 2021 года мужчина был задержан силовиками после передачи денег и получения указанного оборудования. Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
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су-27, фсб, происшествия, украина, россия, москва
Су-27, ФСБ, Происшествия, Украина, Россия, Москва
Украинца приговорили к трем годам колонии за контрабанду военной продукции

Украинец, собиравшийся передать ВСУ оборудование для Су-27, получил три года колонии

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Наручники - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Суд в Москве приговорил украинца, собиравшегося за вознаграждение передать Киеву оборудование для самолета Су-27, к трем годам колонии общего режима, говорится в сообщении УФСБ по Москве и Московской области.
"УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с управлением "П" 4 Службы, ДКРО 1 Службы ФСБ России и УФСБ России по Пензенской области пресечена противоправная деятельность гражданина Украины Касюкевичуса И.А., причастного к организации канала контрабанды продукции военного назначения из Российской Федерации... За совершение преступления... Касюкевичусу И.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что Касюкевичус в 2021 году собирался незаконно приобрести оборудование (блок управления и связи БУС-3), которое используется в самолетах СУ-27 для его вывоза на Украину. Сообщается, что 13 июля 2021 года мужчина был задержан силовиками после передачи денег и получения указанного оборудования.
Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
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