https://ria.ru/20230803/koloniya-1887932099.html

Украинца приговорили к трем годам колонии за контрабанду военной продукции

Украинца приговорили к трем годам колонии за контрабанду военной продукции - РИА Новости, 03.08.2023

Украинца приговорили к трем годам колонии за контрабанду военной продукции

Суд в Москве приговорил украинца, собиравшегося за вознаграждение передать Киеву оборудование для самолета Су-27, к трем годам колонии общего режима, говорится... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:01

2023-08-03T12:01

2023-08-03T12:02

су-27

фсб

происшествия

украина

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москва

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Суд в Москве приговорил украинца, собиравшегося за вознаграждение передать Киеву оборудование для самолета Су-27, к трем годам колонии общего режима, говорится в сообщении УФСБ по Москве и Московской области. "УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с управлением "П" 4 Службы, ДКРО 1 Службы ФСБ России и УФСБ России по Пензенской области пресечена противоправная деятельность гражданина Украины Касюкевичуса И.А., причастного к организации канала контрабанды продукции военного назначения из Российской Федерации... За совершение преступления... Касюкевичусу И.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Установлено, что Касюкевичус в 2021 году собирался незаконно приобрести оборудование (блок управления и связи БУС-3), которое используется в самолетах СУ-27 для его вывоза на Украину. Сообщается, что 13 июля 2021 года мужчина был задержан силовиками после передачи денег и получения указанного оборудования. Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230726/diversant-1886349103.html

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су-27, фсб, происшествия, украина, россия, москва