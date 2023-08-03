https://ria.ru/20230803/kino-1888017118.html

Голливудские знаменитости пожертвовали бастующим актерам 15 млн долларов

Голливудские знаменитости пожертвовали бастующим актерам 15 млн долларов - РИА Новости, 03.08.2023

Голливудские знаменитости пожертвовали бастующим актерам 15 млн долларов

Одни из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда пожертвовали более 15 миллионов долларов в фонд гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:54

2023-08-03T16:54

2023-08-03T16:56

голливуд

сша

джордж клуни

джулия робертс

райан рейнольдс (актер)

amazon

20th century fox

netflix

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Одни из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда пожертвовали более 15 миллионов долларов в фонд гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA), чтобы поддержать бастующих работников киноиндустрии, говорится в заявлении на сайте фонда SAG-AFTRA Foundation. Среди тех, кто пожертвовал более миллиона долларов, оказались Леонардо Дикаприо, Джордж Клуни, Мэтт Деймон, Арнольд Шварцнегер, Джулия Робертс, Райан Рейнольдс, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Николь Кидман, Мэрил Стрип и другие. "За последние три недели некоммерческая организация собрала более 15 миллионов долларов для своей программы экстренной финансовой помощи", – говорится в заявлении, опубликованном от лица президента фонда Кортни Вэнс.Отмечается, что помощь будет направлена тысячам младших актеров, которые столкнулись с экономическими трудностями. В заявлении приводятся слова обладательницы трех премий "Оскар" Мэрил Стрип, которая сказала, что помнит свои дни в качестве официантки, уборщицы, машинистки, а также время, проведенное в очереди для получения пособия по безработице. "В этой забастовке мне повезло, что я могу поддержать тех, кто будет бороться в длительной битве против Голиафа", – заявила Стрип.Гильдия киноактеров начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки уже заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип. Бывший исполнительный директор киностудий Paramount и 20th Century Fox Барри Диллер заявил, что киноиндустрию в США ждет "абсолютный коллапс", если забастовки профсоюза сценаристов и профсоюза актеров Голливуда не прекратятся до 1 сентября.

https://ria.ru/20230714/ssha-1884146951.html

голливуд

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

голливуд, сша, джордж клуни, джулия робертс, райан рейнольдс (актер), amazon, 20th century fox, netflix