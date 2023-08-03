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Голливудские знаменитости пожертвовали бастующим актерам 15 млн долларов - РИА Новости, 03.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:54 03.08.2023 (обновлено: 16:56 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/kino-1888017118.html
Голливудские знаменитости пожертвовали бастующим актерам 15 млн долларов
Голливудские знаменитости пожертвовали бастующим актерам 15 млн долларов - РИА Новости, 03.08.2023
Голливудские знаменитости пожертвовали бастующим актерам 15 млн долларов
Одни из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда пожертвовали более 15 миллионов долларов в фонд гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:54
2023-08-03T16:56
голливуд
сша
джордж клуни
джулия робертс
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amazon
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Одни из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда пожертвовали более 15 миллионов долларов в фонд гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA), чтобы поддержать бастующих работников киноиндустрии, говорится в заявлении на сайте фонда SAG-AFTRA Foundation. Среди тех, кто пожертвовал более миллиона долларов, оказались Леонардо Дикаприо, Джордж Клуни, Мэтт Деймон, Арнольд Шварцнегер, Джулия Робертс, Райан Рейнольдс, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Николь Кидман, Мэрил Стрип и другие. &quot;За последние три недели некоммерческая организация собрала более 15 миллионов долларов для своей программы экстренной финансовой помощи&quot;, – говорится в заявлении, опубликованном от лица президента фонда Кортни Вэнс.Отмечается, что помощь будет направлена тысячам младших актеров, которые столкнулись с экономическими трудностями. В заявлении приводятся слова обладательницы трех премий "Оскар" Мэрил Стрип, которая сказала, что помнит свои дни в качестве официантки, уборщицы, машинистки, а также время, проведенное в очереди для получения пособия по безработице. &quot;В этой забастовке мне повезло, что я могу поддержать тех, кто будет бороться в длительной битве против Голиафа&quot;, – заявила Стрип.Гильдия киноактеров начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки уже заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип. Бывший исполнительный директор киностудий Paramount и 20th Century Fox Барри Диллер заявил, что киноиндустрию в США ждет "абсолютный коллапс", если забастовки профсоюза сценаристов и профсоюза актеров Голливуда не прекратятся до 1 сентября.
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голливуд, сша, джордж клуни, джулия робертс, райан рейнольдс (актер), amazon, 20th century fox, netflix
Голливуд, США, Джордж Клуни, Джулия Робертс, Райан Рейнольдс (актер), Amazon, 20th Century Fox, Netflix, Культура
Голливудские знаменитости пожертвовали бастующим актерам 15 млн долларов

Голливудские звезды пожертвовали бастующим актерам для экстренной помощи 15 млн долларов

CC BY-SA 3.0 / Diliff / Голливудская "Аллея славы"
Голливудская Аллея славы - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
CC BY-SA 3.0 / Diliff /
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Одни из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда пожертвовали более 15 миллионов долларов в фонд гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA), чтобы поддержать бастующих работников киноиндустрии, говорится в заявлении на сайте фонда SAG-AFTRA Foundation.
Среди тех, кто пожертвовал более миллиона долларов, оказались Леонардо Дикаприо, Джордж Клуни, Мэтт Деймон, Арнольд Шварцнегер, Джулия Робертс, Райан Рейнольдс, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Николь Кидман, Мэрил Стрип и другие.
«

"За последние три недели некоммерческая организация собрала более 15 миллионов долларов для своей программы экстренной финансовой помощи", – говорится в заявлении, опубликованном от лица президента фонда Кортни Вэнс.

Отмечается, что помощь будет направлена тысячам младших актеров, которые столкнулись с экономическими трудностями.
В заявлении приводятся слова обладательницы трех премий "Оскар" Мэрил Стрип, которая сказала, что помнит свои дни в качестве официантки, уборщицы, машинистки, а также время, проведенное в очереди для получения пособия по безработице.
«

"В этой забастовке мне повезло, что я могу поддержать тех, кто будет бороться в длительной битве против Голиафа", – заявила Стрип.

Гильдия киноактеров начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки уже заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.
Бывший исполнительный директор киностудий Paramount и 20th Century Fox Барри Диллер заявил, что киноиндустрию в США ждет "абсолютный коллапс", если забастовки профсоюза сценаристов и профсоюза актеров Голливуда не прекратятся до 1 сентября.
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КультураГолливудСШАДжордж КлуниДжулия РобертсРайан Рейнольдс (актер)Amazon20th Century FoxNetflix
 
 
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