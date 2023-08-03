https://ria.ru/20230803/kiev-1887986857.html

СМИ: троих киевских депутатов арестовали за неявку на военную службу

СМИ: троих киевских депутатов арестовали за неявку на военную службу - РИА Новости, 03.08.2023

СМИ: троих киевских депутатов арестовали за неявку на военную службу

Печерский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест с ношением электронного браслета депутатов Киевсовета Игоря Хацевича, Олега Левченко и Михаила... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:17

2023-08-03T15:17

2023-08-03T15:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Печерский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест с ношением электронного браслета депутатов Киевсовета Игоря Хацевича, Олега Левченко и Михаила Терентьева, причиной стала их неявка на воинскую службу, сообщает украинский телеканал "Прямой". "Ночной домашний арест и ношение электронного браслета до 28 сентября. Такие ограничения получили депутаты Киевсовета от фракции "Европейская солидарность" Игорь Хацевич и Олег Левченко. По версии Госбюро расследований, Хацевич и Левченко год не являлись на военную службу", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале телеканала. Такую же меру пресечения суд избрал для Михаила Терентьева от партии "Удар", сообщает украинский телеканал Еspreso.tv. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз, в конце июля, действие военного положения и мобилизации продлили до 15 ноября.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр