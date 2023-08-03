https://ria.ru/20230803/khokkey-1888033622.html
Члены правительства Омской области планируют создать хоккейную команду
Члены правительства Омской области планируют создать хоккейную команду - РИА Новости, 03.08.2023
Члены правительства Омской области планируют создать хоккейную команду
Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал во время своего прямого эфира в соцсети "ВКонтакте", что планирует создать хоккейную команду правительства... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:55
2023-08-03T17:55
2023-08-03T17:55
омская область
спорт
виталий хоценко
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ОМСК, 3 авг - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал во время своего прямого эфира в соцсети "ВКонтакте", что планирует создать хоккейную команду правительства региона. Глава Омской области Виталий Хоценко отвечал на вопросы омичей в прямом эфире в социальных сетях. Вопросы главе региона жители региона задавали в прямом эфире в комментариях. Среди общих и острых вопросов врио губернатора задают вопросы и на личные темы. Одним из таких стал вопрос про занятия спортом. Виталий Хоценко рассказал, что играет в волейбол, а его дети активно занимаются разными видами спорта и посещают спортивные секции. Он также поделился планами о создании правительственной хоккейной команды. "С сентября планируем создать команду правительства. Так как у нас хоккейный край, хоккейный регион. Раз в неделю планируется выезжать и играть в хоккей. Все, кто желает, министры, члены правительства, руководители ведомств могут присоединиться. Чтоб у нас была своя команда для ночной хоккейной лиги", - рассказал Виталий Хоценко. По словам главы Омской области, для создания команды, осталось определиться с составом, решить организационные вопросы и выбрать день для игры.
https://ria.ru/20230803/dorogi-1888026590.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спорт, виталий хоценко
Омская область , Спорт, Виталий Хоценко
Члены правительства Омской области планируют создать хоккейную команду
Глава Омской области Хоценко планирует создать хоккейную команду правительства региона
ОМСК, 3 авг - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал во время своего прямого эфира в соцсети "ВКонтакте", что планирует создать хоккейную команду правительства региона.
Глава Омской области Виталий Хоценко отвечал на вопросы омичей в прямом эфире в социальных сетях. Вопросы главе региона жители региона задавали в прямом эфире в комментариях. Среди общих и острых вопросов врио губернатора задают вопросы и на личные темы. Одним из таких стал вопрос про занятия спортом. Виталий Хоценко рассказал, что играет в волейбол, а его дети активно занимаются разными видами спорта и посещают спортивные секции. Он также поделился планами о создании правительственной хоккейной команды.
«
"С сентября планируем создать команду правительства. Так как у нас хоккейный край, хоккейный регион. Раз в неделю планируется выезжать и играть в хоккей. Все, кто желает, министры, члены правительства, руководители ведомств могут присоединиться. Чтоб у нас была своя команда для ночной хоккейной лиги", - рассказал Виталий Хоценко.
По словам главы Омской области, для создания команды, осталось определиться с составом, решить организационные вопросы и выбрать день для игры.
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