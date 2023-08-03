https://ria.ru/20230803/khokkey-1888033622.html

Члены правительства Омской области планируют создать хоккейную команду

Члены правительства Омской области планируют создать хоккейную команду - РИА Новости, 03.08.2023

Члены правительства Омской области планируют создать хоккейную команду

Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал во время своего прямого эфира в соцсети "ВКонтакте", что планирует создать хоккейную команду правительства... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:55

2023-08-03T17:55

2023-08-03T17:55

омская область

спорт

виталий хоценко

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ОМСК, 3 авг - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал во время своего прямого эфира в соцсети "ВКонтакте", что планирует создать хоккейную команду правительства региона. Глава Омской области Виталий Хоценко отвечал на вопросы омичей в прямом эфире в социальных сетях. Вопросы главе региона жители региона задавали в прямом эфире в комментариях. Среди общих и острых вопросов врио губернатора задают вопросы и на личные темы. Одним из таких стал вопрос про занятия спортом. Виталий Хоценко рассказал, что играет в волейбол, а его дети активно занимаются разными видами спорта и посещают спортивные секции. Он также поделился планами о создании правительственной хоккейной команды. "С сентября планируем создать команду правительства. Так как у нас хоккейный край, хоккейный регион. Раз в неделю планируется выезжать и играть в хоккей. Все, кто желает, министры, члены правительства, руководители ведомств могут присоединиться. Чтоб у нас была своя команда для ночной хоккейной лиги", - рассказал Виталий Хоценко. По словам главы Омской области, для создания команды, осталось определиться с составом, решить организационные вопросы и выбрать день для игры.

https://ria.ru/20230803/dorogi-1888026590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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спорт, виталий хоценко