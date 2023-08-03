https://ria.ru/20230803/kharkov-1888019302.html

Почти 70 тысяч жителей Харьковской области выехали в Россию с начала СВО

Почти 70 тысяч жителей Харьковской области выехали в Россию с начала СВО - РИА Новости, 03.08.2023

Почти 70 тысяч жителей Харьковской области выехали в Россию с начала СВО

Порядка 70 тысяч жителей Харьковской области выехали в РФ с начала спецоперации, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации региона Виталий... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:59

2023-08-03T16:59

2023-08-03T16:59

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Порядка 70 тысяч жителей Харьковской области выехали в РФ с начала спецоперации, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации региона Виталий Ганчев. "У нас выехало порядка 70 тысяч, это только по официальным данным, населения Харьковской области именно в Россию", - сказал Ганчев. По его словам, многие из них до сих пор проживают в пунктах временного размещения в российских регионах. Администрация со своей стороны оказывает всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20230801/kupyansk-1887590370.html

харьковская область

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, харьковская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр