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Почти 70 тысяч жителей Харьковской области выехали в Россию с начала СВО
Почти 70 тысяч жителей Харьковской области выехали в Россию с начала СВО - РИА Новости, 03.08.2023
Почти 70 тысяч жителей Харьковской области выехали в Россию с начала СВО
Порядка 70 тысяч жителей Харьковской области выехали в РФ с начала спецоперации, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации региона Виталий... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:59
2023-08-03T16:59
2023-08-03T16:59
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Порядка 70 тысяч жителей Харьковской области выехали в РФ с начала спецоперации, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава администрации региона Виталий Ганчев. "У нас выехало порядка 70 тысяч, это только по официальным данным, населения Харьковской области именно в Россию", - сказал Ганчев. По его словам, многие из них до сих пор проживают в пунктах временного размещения в российских регионах. Администрация со своей стороны оказывает всю необходимую помощь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр
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Почти 70 тысяч жителей Харьковской области выехали в Россию с начала СВО
Ганчев: почти 70 тысяч жителей Харьковской области выехали в Россию с начала СВО